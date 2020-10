Serie C, Mantova-Perugia 5-1

Grifo come Rigoletto alla corte dei Gonzaga, il gol della bandiera è di Moscati

(DMN) Mantova – il Perugia di Fabio Caserta, dopo la sconfitta interna contro il Cesena, è partito per 0Mantova per tornare a fare punti, invece si é trovato a vestire i panni di Rigoletto alla corte dei Gonzaga.

Al quinto impegno ufficiale in quindici giorni, Caserta ha puntato sul 4-3-3 con qualche novità affidandosi a Fulignati in porta, Cancellotti, Negro, Sgarbi e Crialese dietro, Sounas, Burrai e Kouan a centrocampo con Melchiorri, Falzerano e Bianchimano in avanti.

L’avvio di gara dei grifoni é stato drammatico e dopo appena 6′ la squadra di Caserta era sotto di due reti a causa delle realizzazioni di Cheddira e Zibert. Al 30′ una ingenuità di Burrai ha lasciato i grifoni in inferiorità numerica.

Nella ripresa subito il Mantova in rete con Zibert. Un calcio di rigore di Moscati (foto a lato) ha tolto lo zero dallo score del Perugia ma nel finale Ganz e Zappa hanno chiuso la gara sul 5-1.

Un risultato pesante per una prestazione disastrosa. A Mantova il Perugia, di fatto, non è mai sceso in campo.

MANTOVA: Tozzo, Bianchi, Checchi, Zibert (24′ st Mazza), Guccione (24′ st Ganz), Gerbaudo (37′ st Zappa), Milillo, Panizzi, Vano (18′ st Rosso), Cheddira, Lucas (18′ st Militari).

A disp. Tosi R., Silvestro, Zanandrea, Rosso, Tosi F., Esposito, Moreo, Di Molfetta. All. Troise

PERUGIA: Fulignati, Sgarbi, Burrai, Melchiorri (15′ st Murano), Sounas (9′ st Moscati), Crialese, Bianchimano (25′ st Minesso), Falzerano (9′ st Elia), Negro, Cancellotti (9′ st Rosi), Kouan.

A disp: Baiocco, Favalli, Angella, Monaco, Dragomir, Tozzuolo. All. Caserta

ARBITRO: Paolo Bitonti di Bologna (Emilio Micalizzi di Palermo – Giuseppe Licari di Marsala) IV° ufficiale: Mauro Gangi di Enna

RETI: 2′ pt Cheddira (M), 6′ pt e 12′ st Zibert (M), 29′ st Moscati, 32′ st Ganz (M), 40′ st Zappa (M)

NOTE: 31 pt espulso Burrai. Ammoniti Sgarbi, Bianchi, Checchi, Vano