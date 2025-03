Serie C, Lucchese-Ternana 4-1, sconfitta pesantissima

(DMN) Lucca – brutta sconfitta per la Ternana di Ignazio Abate. In Toscana, i rossoverdi rimediano un pesante passivo per 4-1 a favore della Lucchese. Le fere restano a quattro punti dalla capolista Virtus Entella ma i liguri scenderanno in campo soltanto domani sera, in casa, contro la Torres.

Lucchese (3-5-2): Melgrati; Gucher (Cap.), Benedetti, Fedato (85′ Salomaa); Antoni, Welbeck (90′ Gheza), Ballarini, Visconti, Rizzo; Selvini (90′ Gasbarro), Magnaghi (60′ Badje). A disp.: Coletta, Allegrucci, Da Silva, Cartano, Cirio, Moschella, Galli. All.: Giorgio Gorgone

Ternana (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Maestrelli, Capuano (Cap., 14′ Vallocchia), Tito (46′ Martella); Corradini (46′ Ferrante), De Boer; Donati (46′ Fazzi), Curcio (67′ Romeo), Cicerelli; Cianci. A disp.: Vitali, Aloi, Ciammaglichella, Millico, Donnarumma. All.: Ignazio Abate

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei (sez. Cuneo)

Assistenti: Emanuele Bracaccini (sez. Macerata), Manuel Cavalli (sez. Bergamo)

IV Ufficiale: Mattia Nigro (sez. Prato)

Marcatori: 2′ Magnaghi (L.), 12′ Visconti (L.), 25′ Magnaghi (L.), 37′ Cicerelli (T.), 73′ Badje (L.)