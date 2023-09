Serie C, Lucchese-Perugia 0-0

Primo punto

(DMN) Lucca – termina in perfetta parità la sfida della prima giornata del campionato di Serie C tra la Lucchese di Giorgio Gorgone e il Perugia di Francesco Baldini. Un palo per i rossoneri e una grande parata del portiere di casa nel finale hanno mantenuto il parziale in perfetta parità.

LUCCHESE: 22 Chiorra, 2 Alagna, 7 Rizzo Pinna (25′ st 19 Russo), 9 Romero (29′ st 99 Magnaghi), 10 Fedato (25′ st 72 Visconti), 23 Benassai, 26 Merletti, 27 Gucher, 30 Cangianiello, 77 Guadagni (46′ st 11 Sueva), 87 De Maria. A disp: 1 Coletta (GK), 3 Perotta, 6 Tiritielllo, 8 Tumbarello, 12 Berti, 14 Quirini, 17 Djibril, 21 Sabbione, 25 Quochi, 45 Yeboah. All.: Giorgio Gorgone

PERUGIA: 12 Adamonis, 94 Mezzoni, 5 Angella, 6 Vulikic, 71 Bozzolan (22′ st 3 Cancellieri), 4 Iannoni (30′ st 24 Torrasi),16 Bartolomei,; 18 Acella (46′ st 86 Giunti), 10 Matos, 21 Cudrig (1′ st 11 Seghetti), 23 Lisi (29′ st 17 Ebnoutalib). A disp: 1 Abibi (GK), 25 Morichelli, 15 Dell’Orco, 84 Lickunas, 14 Bezziccheri. All.: Francesco Baldini

ARBITRO: Michele Delrio di Reggio Emilia (Veronica Vettorel di Latina, Franco Iacovacci di Latina) IV° UFFICIALE: Clemente Cortese di Bologna