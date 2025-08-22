Serie C, Livorno-Ternana 1-0, decide Marchesi

(DMN) Livorno – il campionato 2025/2026 della Ternana di Fabio Liverani parte con una sconfitta. Al “Picchi” è decisiva una rete di Marchesi ad inizio ripresa per regalare l’intera posta in palio alla formazione toscana.
Livorno (3-4-2-1): Seghetti; Noce, Baldi (37′ st Biondi), Gentile (1′ st Ghezzi); Mawete (50′ st Bonassi), Welbeck, Hamlili, Antoni; Marchesi, Panaioli (50′ st Panattoni); Dionisi (Cap., 15′ st Malva). A disp.: Tani, Ciobanu, Arcuri, Monaco, Calvosa, Di Carmine, Marinari, Capparella, Rossetti. All.: Alessandro Formisano
Ternana (3-4-2-1): Vitali; Maestrelli (23′ st Rovaglia), Capuano (Cap., 23′ st Loiacono), Martella; Donati, McJannet (40′ st Kerrigan), Vallocchia, Tito; Orellana (23′ st Tripi), Romeo (43′ st Turella); Ferrante. A disp.: Morlupo, Franchi, Longoni, Valenti, Fulga, Biondini, Coltorti, Bruti, Proietti. All.: Fabio Liverani
Arbitro: Edoardo Gianquinto (sez. Parma)
Assistenti: Matteo Gentile (sez. Isernia), Simone Della Mea (sez. Udine)
IV Ufficiale: Lorenzo Maccarini (sez. Arezzo)
Marcatori: 3′ st Marchesi (L.)
Ammoniti: Mawete, Welback (L.); Ferrante (T.)
