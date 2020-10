Serie C, Legnago Salus-Perugia 0-2

É un grifo efficace: Melchiorri e Bianchimano firmano il blitz

(DMN) Legnago – Non bello ma efficace. Il Perugia di Fabio Caserta, conferma quanto dimostrato nella gara interna contro la Fermana e batte a domicilio il Legnago Salus, conquistando la seconda vittoria consecutiva.

Al ‘Mario Sandrini’ il tecnico biancorosso si affida ancora al 3-5-2 con Melchiorri (foto) e Murano in avanti, Elia, Dragomir, Moscati, Sounas e Crialese a centrocampo e Angella, Negro e Monaco a proteggere la porta difesa da Fulignati.

L’approccio alla gara da parte del Perugia é quello giusto. Nonostante il buon agonismo messo in campo dai veneti , al 15′ il Perugia si ritrova in vantaggio con Melchiorri.Il Legnago reagisce ma non crea eccessivi grattacapo a Fulignati.

Nella ripresa più Perugia che Legnago e i biancorossi, senza strafare negli ultimi 20 metri, trovano il sigillo sui tre punti con la prima rete con il grifo sul petto di Andrea Biachimano.

Un Perugia ben organizzato, cinico nello sfruttare gli episodi e soprattutto efficace si é imposto in una gara difficile dall’esito non scontato. Perché, senza lasciarsi abbindolare dal nome non altisonante, il Legnago Salus é una vera squadra di Serie C, una compagine coriacea, compatta e insidiosa, in grado di mettere in difficoltà chiunque come dimostrato nelle cinque gare precedenti.

Domenica pomeriggio al ‘Curi’ arriverà la Vis Pesaro, un’altra squadra di categoria, bisognosa di punti. Per il Perugia sarà un importante banco di prova.

LEGNAGO SALUS: Pizzignacco, Ricciardi (39′ st Girgi), Antonelli (27′ st Ranelli), Bondioli, Yabre (33′ st Morselli), Rolfini, Giacobbe, Perna, Zanoli, Grandolfo (33′ st Chakir), Bulevardi (27′ st Gasperi).

A disp. Pavoni, Colombo, Pellizzari, Ferraro, Zanetti, Carannante, Ruggero. All. Bagatti

PERUGIA: Fulignati, Angella, Monaco (35′ st Sgarbi), Elia (20′ st Rosi), Melchiorri, Dragomir (23′ st Falzerano), Murano (23′ st Bianchimano), Sounas, Crialese (1′ st Favalli), Moscati, Negro.

A disp: Bocci, Baiocco, Konate, Lunghi, Vanbaleghem, Tozzuolo, Cancellotti. All. Caserta

ARBITRO: Claudio Panettella di Gallarate (Antonio Marco Vitale di Ancona – Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona)–IV° ufficiale: Daniele Perenzoni di Rovereto

RETI: 16′ pt Melchiorri, 31′ st Bianchimano

NOTE: ammonito Rolfini, Crialese, Fulignati, Monaco, Bianchimano