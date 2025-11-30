Serie C, Juventus Next Gen-Perugia 1-0, prima sconfitta dell’era Tedesco

(DMN) Alessandria – Arriva alla prima battuta d’arresto la gestione Tedesco, con il Perugia sconfitto di misura dalla Juventus Next Gen in una gara non interpretata bene dai grifoni e decisa da un episodio nella ripresa. I bianconeri si impongono grazie al gol di Puczka al 37′ del secondo tempo, sfruttando una delle poche vere occasioni da rete della partita.

Tra i protagonisti della sfida va segnalato l’ex biancorosso Cudrig, oggi alla Juve Next Gen, che ha sfiorato la rete colpendo un clamoroso palo dopo appena 30 secondi della ripresa.

Nonostante la sconfitta, il Perugia ha avuto le sue grandi opportunità nell’asssto finale. Prima Giardino, poi Riccardi, hanno cestinato due occasioni colossali che avrebbero potuto riequilibrare la partita e dare un volto diverso alla sfida del Moccagatta. Una sconfitta meritata per un Perugia inconsistente, rispetto le ultime prestazioni.

JUVENTUS NEXT GEN: 22 Mangiapoco, 3 Gil Puche, 7 Puczka, 10 Anghelè (45′ st Okoro), 15 Savio, 16 Faticanti, 17 Guerra (cap.) (49′ st Pagnucco), 18 Brugarello, 30 Mazur, 32 Turicchia, 41 Cudrig (31′ st Deme). All. Brambilla.

A disp.: 28 Bruno, 29 Fuscaldo, 6 Ngana, 8 Owusu, 11 Amaradio, 13 Bassino, 19 Vacca, 21 Crapisto, 24 Van Aarle, 31 Martinez Crous, 33 Perotti.

PERUGIA: 1 Gemello, 5 Angella (C), 9 Montevago, 11 Bacchin (13′ st Matos), 15 Dell’Orco (42′ st Giardino), 16 Bartolomei (22′ st Broh), 20 Tumbarello (42′ st Ogunseye), 26 Calapai, 28 Riccardi, 32 Megelaitis (13′ st Torrasi), 77 Manzari. All. Tedesco.

A disp.: 12 Moro, 22 Vinti, 6 Giunti, 17 Terrnava, 31 Tozzuolo, 98 Giraudo.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Assistenti: Marucci di Rossano (CS), Gigliotti di Lamezia Terme (CZ).

IV ufficiale: Dasso di Genova.

VAR: Mandarino di Alba – Bra.

RETI: 37′ st Puczka