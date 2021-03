Serie C, Imolese-Perugia 0-1

Elia è decisivo: un gol per i tre punti

(DMN) Imola – Il Perugia torna a casa dalla trasferta del Romeo Galli con tre punti importantissimi. Una gara brutta e sofferta che ha dato ai grifoni l’unico risultato possibile per poter continuare a cullare ambizioni di classifica. Martedì la squadra di Caserta tornerà in campo, ancora in trasferta, a Fermo per recuperare la gara non disputata della 24^ giornata contro la formazione marchigiana guidata dal grande ex Giovanni Cornacchini.

La cronaca

Caserta sceglie il 4-3-3 con Minelli confermato tra i pali, Cancellotti, Angella, Monaco e la novità Di Noia terzino sinistro, Burrai in regia con Vanbaleghem e Kouan e Elia e Minesso ai lati di Minesso in attacco.

4-3-3 anche per Catalano con Siano in porta, Boccardi, Angeli, Carini e Aurelio in difesa, Provenzano, D’Alena e Lombardi a centrocampo con Piovanello, Polidori e Bentivegna in attacco.

Primo tempo

1′ completo bianco per i grifoni, tradizionale completo rossoblù a bande verticali per i padroni di casa. Inizia la gara, prima palla ai padroni di casa.

8′ cross di Minesso, colpo di testa di Elia, palla tra le braccia di Siano

28′ Imolese costretta al cambio: esce l’infortunato Bentivegna, entra Morachioli

33′ tentativo di Elia, para Siano

34′ ammonito Carini

37′ cross velenoso di Cancellotti dalla destra, Siano si rifugia in angolo

40′ Elia ruba palla a Boccardi, salta Siano e segna la rete dello 0-1

45′ assegnati 3′ di recupero

45+3′ finisce il primo tempo

Secondo tempo

46′ inizia la ripresa senza sostiituzioni. Prima palla al Perugia

51′ tiro di Kouan, respinto dalla difesa dei padroni di casa

52′ tiro ravvicinato di Elia, Siano si rifugia in angolo

53′ ammonito Burrai

57′ Entrano Falzerano e Melchiorri per Murano e Minesso

61′ Morachioli si porta in area palla al piede ma il suo tentativo finisce a lato e non impensierisce Minelli

62′ Ammonito Elia

68′ Sounas prende il posto di Burrai

76′ tra i padroni di casa escono D’Alena e Piovanello per Onisa e Tommasini

77′ occasione per Melchiorri, para Siano

79′ cross di Cancellotti, incornata di Melchiorri tra le braccia di Siano

81′ nell’Imolese escono Provenzano e Boccardi per Masala e Alboni

90′ nel Perugia in campo Moscati per Elia. Assegnati 5′ di recupero

90+3′ Kouan dalla linea di fondo, non trova compagni in area

90+4′ termina la gara

Imolese: 1 Siano, 4 D’Alena (76′ 14 Onisa) , 6 Angeli, 8 Provenzano (81′ 18 Masala) , 9 Polidori, 11 Bentivegna (28′ 17 Morachioli) , 19 Boccardi (81′ 27 Alboni) , 20 Piovanello (76′ 32 Tommasini) , 25 Aurelio,25 Lombardi, 26 Carini



A disposizione: 22 Rossi, 12 Nannetti, 13 Pilati, 16 Sabattini, 23 Cerretti, 29 Mattiolo, 30 Laghi



Allenatore: Sig. Pasquale Catalano

PERUGIA: 25 Minelli, 5 Angella, 6 Monaco, 7 Elia (90′ 17 Moscati) , 8 Burrai (68′ 13 Sounas) , 10 Di Noia, 11 Murano (57′ 9 Melchiorri), 18 Minesso (57′ 23 Falzerano), 19 Vanbaleghem, 27 Cancellotti, 28 Kouan



A disposizione: 1 Fulignati, 12 Bocci, 2 Rosi, 3 Favalli, 14 Crialese, 20 Bianchimano, 24 Negro, 32 Vano



Allenatore: Sig. Fabio Caserta

Arbitro: Sig. Alessandro Di Graci della sezione di Como

Assistenti: Sig.ri Roberto Fraggetta della sezione di Catania e Carmelo De Pasquale sezione di Barcellona Pozzo di Gotto



IV Ufficiale: Sig. Davide Moriconi della sezione di Roma 2



Marcatori: 40′ Elia



Ammoniti: Carini, Burrai, Elia



Espulsi:

Recupero: 3′ pt, 5′ st

Spettatori: porte chiuse