Serie C, il Perugia si fa riprendere, 1-1 con il Carpi

  • Redazione
  • Febbraio 15, 2026
  • DUE MONDI SPORT
  • Letto 38

    • Al Curi il Perugia non va oltre l’1-1 contro il Carpi  nella 27ª giornata di Serie C e lascia il campo tra i fischi.

    I biancorossi di Giovanni Tedesco partono con il 4-2-3-1 e trovano il vantaggio al 18’: traversone di Manzari, sponda precisa di Tozzuolo e incornata sotto misura di Riccardi per l’1-0. Il Grifo gestisce ma non chiude i conti.

    Nella ripresa il Carpi cresce e al 76’ trova il pari con una punizione dalla lunga distanza di Casarini che sorprende Gemello. Nel finale nervosismo e inferiorità numerica per il Perugia: Riccardi, già ammonito, rimedia il secondo giallo al 96’ e lascia i suoi in dieci.

    Un pareggio che sa di occasione persa per i biancorossi, contestati al triplice fischio.

    Share

    Articolo precedente

    Serie C, Dubickas inventa, Kerrigan chiude: la Ternana piega il Ravenna nel finale

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla