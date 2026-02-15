Serie C, il Perugia si fa riprendere, 1-1 con il Carpi

Al Curi il Perugia non va oltre l’1-1 contro il Carpi nella 27ª giornata di Serie C e lascia il campo tra i fischi.

I biancorossi di Giovanni Tedesco partono con il 4-2-3-1 e trovano il vantaggio al 18’: traversone di Manzari, sponda precisa di Tozzuolo e incornata sotto misura di Riccardi per l’1-0. Il Grifo gestisce ma non chiude i conti.

Nella ripresa il Carpi cresce e al 76’ trova il pari con una punizione dalla lunga distanza di Casarini che sorprende Gemello. Nel finale nervosismo e inferiorità numerica per il Perugia: Riccardi, già ammonito, rimedia il secondo giallo al 96’ e lascia i suoi in dieci.

Un pareggio che sa di occasione persa per i biancorossi, contestati al triplice fischio.