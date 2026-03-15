Serie C, il Perugia non si ferma: punto d’oro ad Arezzo nel 66° Derby dell’Etruria

Il Perugia allunga la propria mini-serie positiva e, dopo le vittorie contro Livorno e Pontedera, strappa un prezioso pareggio sul campo della capolista nel 66° Derby dell’Etruria. Allo stadio Comunale “Città di Arezzo”, nella 31ª giornata del campionato di Serie C, girone B, finisce 1-1 tra Arezzo e Perugia: un risultato che conferma il buon momento del Grifo, capace di fermare la prima della classe.

La squadra di Tedesco arriva in Toscana con alcune novità di formazione e soprattutto con un assetto tattico diverso. Il tecnico biancorosso schiera Verre tra le linee per dare qualità alla manovra e rifornire il tandem offensivo formato da Montevago e Manzari. In difesa parte titolare Stramaccioni, preferito ad Angella, mentre a centrocampo il lavoro di sostanza è affidato a Megelaitis, Ladinetti e Tumbarello. Solo panchina per Bartolomei e Dell’Orco, non al meglio della condizione.

Dall’altra parte Bucchi, grande ex della sfida, non rinuncia alla sua filosofia offensiva e manda in campo l’Arezzo con il collaudato 4-3-3. In attacco la scelta ricade su Cianci come riferimento centrale, sostenuto dalla velocità di Pattarello e Tavernelli sugli esterni. Solo panchina per l’ex Di Chiara.

La partita si accende subito. Il Perugia non si limita a difendere ma prova a giocare con coraggio. E alla prima vera occasione colpisce. Al 15’ del primo tempo passa in vantaggio: Manzari calcia una punizione dalla trequarti, la difesa amaranto non riesce a liberare e Montevago si avventa sul pallone coordinandosi con un destro di controbalzo che batte Venturi. È l’ottavo centro stagionale per il numero nove biancorosso e vale lo 0-1.

Nella ripresa però la pressione della capolista aumenta. Gli amaranto alzano il baricentro e trovano il pareggio al 59’: dopo un paio di incertezze biancorosse, Tavernelli riceve al limite e lascia partire un sinistro potente e preciso che si infila nell’angolino, imprendibile per Gemello. È l’1-1 che riporta l’equilibrio nel derby.

Nel finale le due squadre provano a vincerla ma senza scoprirsi troppo. Il Perugia gestisce con maturità gli ultimi minuti, anche grazie ai cambi di Tedesco che inserisce forze fresche per mantenere compatta la squadra. Da segnalare diversi cartellini gialli – tra cui quelli a Ladinetti, Montevago e Riccardi – e l’espulsione del viceallenatore biancorosso Gatti dalla panchina.

Dopo novanta minuti intensi, davanti a 5742 spettatori (1 solo ospite) , il derby termina in parità. Per il Perugia è comunque un risultato importante: un punto pesante conquistato sul campo della capolista che permette al Grifo di salire a quota 31 punti al 15° posto in classifica, confermando i segnali di crescita dopo le due vittorie consecutive.

Il cammino però non si ferma. Venerdì sera al “Curi” arriverà la Torres, che segue i biancorossi a un solo punto ma deve ancora osservare il turno di riposo. Un’altra sfida delicata in chiave salvezza, nella quale il Perugia proverà a dare continuità a un momento finalmente positivo della stagione.