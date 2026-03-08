Serie C, il derby umbro sorride al Gubbio: 1-0 alla Ternana al Liberati

Il derby umbro tra Ternana e Gubbio si chiude con la vittoria degli ospiti, che espugnano lo stadio Liberati per 1-0. Dopo l’andata ricca di emozioni, il ritorno premia la formazione rossoblù guidata da Domenico Di Carlo, capace di trovare l’episodio decisivo nel primo tempo e di difendere il vantaggio fino al triplice fischio.

Per il Gubbio si tratta di un risultato significativo anche sul piano simbolico: la squadra chiude infatti il proprio ciclo di derby umbri della regular season con un bilancio positivo, fatto di due pareggi casalinghi e due vittorie in trasferta, prima sul campo del Perugia e poi, in questa occasione, su quello della Ternana.

Diverso il momento della formazione rossoverde allenata da Fabio Liverani. Dopo il successo ottenuto nel turno infrasettimanale ad Arezzo contro la capolista, la Ternana incassa un’altra sconfitta interna, la seconda consecutiva al Liberati dopo quella di una settimana fa contro il Campobasso.

La Ternana si schiera con il 3-4-1-2: D’Alterio; Donati , Kurti, Pagliari; Kerrigan, McJannet, Majer, Ndrecka; Garetto; Dubickas e Ferrante.

Il Gubbio risponde con il 3-5-2: Krapikas; Di Bitonto, Varone, Rosaia; Signorini, Carraro, Bruscagin, Podda, Murru; Ghirardello, e Minta.

La rete che decide l’incontro arriva al 39’. L’azione parte da Minta, che apre il gioco sulla fascia per Rosaia. Il pallone arriva poi a Podda, bravo a servire in area Ghirardello: l’attaccante controlla e incrocia con il destro, battendo D’Alterio e firmando l’1-0 per il Gubbio.

Nella seconda frazione la Ternana prova a reagire e aumenta la pressione offensiva, ma la difesa ospite regge l’urto. I rossoverdi operano diverse sostituzioni per cambiare ritmo: al 60’ entrano Martella, Orellana e Leonardi per Ndrecka, Majer e Ferrante; al 69’ Tripi prende il posto di Kurti e all’85’ Aramu sostituisce Garetto.

Anche il Gubbio interviene dalla panchina per gestire il vantaggio: al 68’ Baroncelli e Di Massimo rilevano Minta e Signorini, mentre al 75 l’ex Fazzi prende il posto di Carraro. Nel finale spazio anche a Tentardini e La Mantia per Ghirardello e Murru.

Il forcing finale della Ternana non produce il pareggio e il Gubbio riesce a conservare il vantaggio fino alla fine. Al Liberati termina 1-0 per i rossoblù, che si aggiudicano il derby e completano con successo il proprio percorso stagionale nelle sfide regionali. Per la Ternana, invece, resta il rammarico per una nuova battuta d’arresto casalinga.