Serie C, Guidonia Montecelio-Perugia 1-2, vittoria preziosa firmata Montevago-Manzari

(DMN) – Inizio del girone di ritorno con un successo importante per il Perugia, che conquista la seconda vittoria consecutiva superando in trasferta il Guidonia Montecelio per 2-1. Gli umbri passano in vantaggio al 39’ del primo tempo con Montevago, bravo a finalizzare una manovra offensiva ben costruita. Nella ripresa il Perugia raddoppia al 6’ con Manzari, che indirizza definitivamente la gara. Il Guidonia prova a reagire e trova il gol al 41’ del secondo tempo con Esempio, ma nel finale non riesce a completare la rimonta. Tre punti preziosi per la squadra di Tedesco, che apre il ritorno con continuità di risultati e rinnovata fiducia.
RETI: 39′ pt Montevago (P), 6′ st Manzari (P), 41′ st Esempio (G)
GUIDONIA: 1 Stellato, 2 Esempio, 5 Cristini, 8 Errico, 10 Spavone (1′ st 32 Zuppel), 21 Mastrantonio (13′ st 23 Starita), 33 Tascone, 66 Vitturini (30′ st 3 Frascatore), 90 Bernardotto, 99 Tessiore(30′ pt 47 Coascia, 30′ st 7 Sannipoli).
A disp.: 12 Mazzi, 22 Mastrangelo, 3 Frascatore, 4 Toma, 20 Falleni, 24 Russo, 80 Franchini.
All. Ginestra.
PERUGIA: 1 Gemello, 4 Joselito (41′ st 24 Torrasi), 9 Montevago, 11 Bacchin (36′ st Lisi), 15 Dell’Orco, 16 Bartolomei, 20 Tumbarello, 26 Calapai, 28 Riccardi, 31 Tozzuolo, 77 Manzari (51′ st 30 Giardino).
A disp.: 12 Moro, 22 Vinti, 10 Matos, 17 Terrnava, 18 Perugini, 19 Dottori, 24 Torrasi, 71 Rondolini, 98 Giraudo.
All. Tedesco.
ARBITRO Mirabella di Napoli (assistenti De Vito e Romaniello di Napoli, IV ufficiale Pacella di Roma 2, operatore FVS Pasqualetto di Aprilia).
NOTE: ammonito Bartolomei (P), Torrasi (P)
