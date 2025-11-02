Serie C, Gubbio-Ternana 3-3, derby in parità

(DMN) Gubbio – termina con un pirotecnico 3-3 il derby del Barbetti tra il Gubbio di Mimmo Di Carlo e la Ternana di Fabio Liverani.
Eugubini in vantaggio con Carraro poi ripresi da Maestrelli appena entrato in campo. Sempre nel primo tempo, il primo gol tra i professionisti di Minta è stato pareggiato da Vallocchia. Al 90′ Gubbio di nuovo in vantaggio con Tomassini ma al 96′ un fallo da rigore dell’ex Fazzi è valso il tiro dal dischetto trasformato da Pettinari.
Gubbio (3-4-1-2): Bagnolini; Fazzi, Signorini (Cap.), Bruscagin; Zallu (86′ Di Massimo), Djankpata (58′ Rosaia), Carraro (80′ Niang), Murru (46′ Podda); Saber; Minta, La Mantia (80′ Tommasini). A disp.: Krapikas, Tomasella, Baroncelli, Di Bitonto, Di Massimo, Costa, Ghirardello, Conti. All.: Domenico Di Carlo
Ternana (3-4-1-2): D’Alterio; Donati (Cap.), Meccariello, Martella (32′ Maestrelli); Romeo (63′ Bianay), Vallocchia, Proietti (80′ Orellana), Ndrecka; Garetto; Ferrante (63′ Pettinari), Dubickas (80′ Leonardi). A disp.: Vitali, Morlupo, Tripi, Loiacono, McJannet, Valenti, Coltorti, Bruti, Durmush. All.: Fabio Liverani
Arbitro: Enrico Gemelli (sez. Messina)
Assistenti: Filippo Pignatelli (sez. Viareggio), Alberto Rinaldi (sez. Pisa)
IV Ufficiale: Erminio Cerbasi (sez. Arezzo)
FVS: Elia Tini Brunozzi (sez. Foligno)
Marcatori: 26′ Carraro (G.), 34′ Maestrelli (T.), 37′ Minta (G.), 54′ Vallocchia (T.), 90′ Tommasini (G.), 96′ Pettinari (T., rig.)
