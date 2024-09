Serie C, Gubbio-Ternana 0-0, derby in parità

(DMN) Gubbio – termina in perfetta parità il derby umbro tra il Gubbio di Roberto Taurino e la Ternana di Ignazio Abate, valido per la terza giornata del campionato di Serie C. Al “Barbetti” le due squadre non sono andate oltre lo 0-0. Per gli eugubini ai tratta della terza gara senza subire reti, per la Ternana del primo pareggio dopo una sconfitta casalinga ed una vittoria esterna.

Gubbio (3-4-2-1): Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Stramaccioni (74′ Pirrello); Corsinelli, Rosaia (Cap., 62′ Franchini), Proietti, Zallu; Maisto (62′ Iaccarino), D’Ursi (85′ Faggi); Tommasini (74′ Rovaglia). A disp.: Bolletta, D’Aino, Signorini, Fossati, Conti, Arpaglia, Bita, Duro, Mancini, Giovannini. All.: Roberto Taurino

Ternana (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono (84′ Maestrelli), Capuano (Cap), Tito; Corradini (84′ De Boer), Damiani; Carboni (46′ Curcio), Romeo, Cicerelli (67′ Krastev); Donnarumma (57′ Cianci). A disp.: Vitali, Patanè, Ferrante, Donati, Mattheus, Martella. All.: Ignazio Abate

Arbitro: Andrea Ancora (sez. Roma 1)

Assistenti: Giorgio Ermanno Minafra (sez. Roma 2), Manuel Marchese (sez. Pavia)

IV Ufficiale: Alessandro Silvestri (sez. Roma 1)

Ammoniti: Zallu, Tozzuolo (G.), Loiacono, Cianci, De Boer (T.)

Recuperi: 2/6

Note: Nel corso del primo tempo si spegne l’impianto di illuminazione, il gioco riprende dopo 9 minuti