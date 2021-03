Serie C, Gubbio-Perugia 3-2

Il derby è rossoblù

(DMN) Gubbio – il derby della provincia è rossoblù. La squadra di Vincenzo Torrente ha avuto la meglio su quella di Fabio Caserta compronettendone sensibilmente la lotta per le posizioni di vertice del torneo.

La cronaca

Nessuna sorpresa nelle formazioni iniziali, Torrente punta sul 4-3-1-2 con Zamarion in porta, Formiconi, Signorini, Uggè e Ferrini in difesa, Malaccari, Megelaitis e Sainz Maza a centrocampo con Pasquato alle spalle di Fedato e Pellegrini. Atteggiamento speculare per Caserta con Fulignati tra i pali, difesa formata da Elia, Angella, Vanbaleghem e Favalli, Kouan, Moscati e Sounas a centrocampo con Minesso dietro la coppia Melchiorri Minesso.

Primo Tempo

1′ inizia la gara. Terza maglia gialla per il Gubbio con dettagli rossoblù, pantaloncini e calzettoni blù, completo bianco per il Perugia. Primo giro di palla ai grifoni

2′ colpo di testa di Uggè su calcio d’angolo, palla di poco alta.

4′ bello scambio sulla destra, tiro di Murano, ribattuta del portiere e lo stesso numero 11 porta il Perugia in vantaggio: 0-1

13′ lieve infortunio alla testa per Vanbaleghem che rientra in campo con una vistosa fasciatura al capo

20′ tiro cross di Elia, deviato in calcio d’angolo

32′ miracolo di Fulignati su tentativo di Malaccari

37′ destro di Sainz-Maza dai 20 metri, di poco alto

44′ tiro di Minesso, para Zamarion

45′ assegnati 2′ di recupero

45+2′ termina la prima frazione

Secondo tempo

46′ inizia la ripresa senza sostituzioni.

50′ tiro di Kouan dai 20 metri, palla alta

53′ un errore in disimpegno di Moscati lancia la ripartenza del Gubbio con Ferrini, il Perugia si salva in calcio d’angolo

55′ nel Gubbio entrano Munoz e Hamlili per Formiconi e Sainz-Maza

60′ nel Perugia entra Vano per Melchiorri

61′ bella ripartenza del Perugia con Sounas ma il cenrocampista greco non tira e si fa recuperare la sfera dagli eugubini

67′ calcio di punizione di Moscati, Vano schiaccia di testa, dopo un rimbalzo la sfera finisce sulla parte alta della traversa

69′ calcio di punizione, colpo di testa di Signorini e palla in rete: 1-1

73′ ammoniti Hamlili

74′ Gubbio in vantaggio: errore di Fulignati su calcio di punizione da 40 metri e Signorini segna a porta vuota il 2-1

78′ EsceMoscati, entra Burrai

84′ nel Perugia esce Kouan ed entra Bianchimano

86′ Terza rete del Gubbio con Pellegrini che ingila la difesa del Perugia: 3-1

89′ nel Gubbio entra Ingrosso per Fedato

90′ Angella accorcia di testa: 3-2. assegnati 3′ di recupero

90+3′ finisce 3-2

GUBBIO (4-3-1-2): 12 Zamarion; 2 Formiconi (55′ 25 Munoz), 15 Signorini,5 Uggè, 14 Ferrini; 19 Malaccari, 8 Megelaitis, 20 Sainz Maza (55′ 17 Hamlili) ;10 Pasquato; 30 Fedato (89′ 31 Ingrosso) ,9 Pellegrini

A disposizione: 32 Savelloni, 22 Elisei, 18 Sorbelli, 23 Cinaglia, 4 Sdaigui, 7Serena, 11 De Silvestro

Allenatore: Sig. Vincenzo Torrente

PERUGIA (4-3-1-2): 1 Fulignati; 7 Elia, 5 Angella, 19 Vanbaleghem, 3 Favalli; 28 Kouan (84′ 20 Bianchimano) , 17 Moscati (78′ 8 Burrai), 13 Sounas; 18 Minesso; 11 Murano,9 Melchiorri (60′ 32 Vano)

A disposizione: 25Minelli, 12 Bocci, 27 Cancellotti, 34 Darini, 30 Angori, 10 Di Noia, 16 Lunghi, 20 Bianchimano.



Allenatore: Sig. Fabio Caserta

Arbitro: Sig. Gianpiero Miele della sezione di Nola



Assistenti: Sig.ri Giuseppe Centrone della sezione di Molfetta e Paolo Laudato della sezione di Taranto



IV Ufficiale: Sig. Daniele Virgilio sezione di Trapani



Marcatori: 4′ Murano, 69′ Signorini, 74′ Signorini, 86′ Pellegrini, 90′ Angella



Ammoniti: Hamlili, Kouan



Espulsi: –

Recupero: 2′ pt, 3′ st

Spettatori: porte chiuse