Serie C, Gubbio-Perugia 1-1, Signorini risponde a Riccardi

(DMN) Gubbio – è in parità il finale del derby umbro di Serie C tra il Gubbio di Domenico Di Carlo e il Perugia di Vincenzo Cangelosi. Dopo il vantaggio iniziale degli ospiti di Riccardi, i locali hanno fissato il pari con una rete di capitan Signorini. Per i grifoni è il terzo pareggio in altrettante gare giocate.

GUBBIO (3-5-2): N. Bagnolini, A. Signorini (↓ 41′ st), A. Di Bitonto (↓ 33′ st), N. Fazzi, F. Zallu, S. Hraiech, F. Carraro, H. Djankpata (↓ 33′ st), L. Podda, M. Spina (↓ 27′ st), C. Tommasini (↓ 27′ st)

A disposizione: T. Krapikas, T. Galli, L. Baroncelli (↑ 41′ st), M. Bruscagin (↑ 33′ st), V. Conti, T. Ghirardello (↑ 27′ st), A. La Mantia (↑ 27′ st), A. Minta, O. Niang (↑ 33′ st), G. Rosaia, C. Sportolaro, A. Tentardini

All: Di Carlo Domenico



PERUGIA (4-3-3): L. Gemello, G. Giunti, D. Riccardi (↓ 45′ st), C. Dell’Orco, F. Giraudo, G. Tumbarello (↓ 15′ st), J. Joselito (↓ 20′ st), L. Megelaitis, G. Manzari, L. Bacchin (↓ 15′ st), M. Kanouté

A disposizione: L. Moro, L. Vinti, M. Yabre, G. Angella (↑ 45′ st), D. Montevago, R. Matos, D. Terrnava, M. Perugini, J. Broh (↑ 15′ st), E. Torrasi (↑ 20′ st), L. Calapai, R. Ogunseye (↑ 15′ st)

All: Cangelosi Vincenzo



AMMONITI: 25′ pt C. Tommasini (G), 12′ st F. Giraudo (P), 33′ pt L. Bacchin (P)

RETI: Riccardi, Signorini



ARBITRO: E. Manedo Mazzoni

ASSISTENTI: M. Cavalli, V. Russ