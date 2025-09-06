Serie C, Gubbio-Perugia 1-1, Signorini risponde a Riccardi

  • Redazione
  • Settembre 6, 2025
  • DUE MONDI SPORT
  • Letto 31

    • (DMN) Gubbio – è in parità il finale del derby umbro di Serie C tra il Gubbio di Domenico Di Carlo e il Perugia di Vincenzo Cangelosi. Dopo il vantaggio iniziale degli ospiti di Riccardi, i locali hanno fissato il pari con una rete di capitan Signorini. Per i grifoni è il terzo pareggio in altrettante gare giocate.

    GUBBIO (3-5-2): N. Bagnolini, A. Signorini (↓ 41′ st), A. Di Bitonto (↓ 33′ st), N. Fazzi, F. Zallu, S. Hraiech, F. Carraro, H. Djankpata (↓ 33′ st), L. Podda, M. Spina (↓ 27′ st), C. Tommasini (↓ 27′ st)
    A disposizione: T. Krapikas, T. Galli, L. Baroncelli (↑ 41′ st), M. Bruscagin (↑ 33′ st), V. Conti, T. Ghirardello (↑ 27′ st), A. La Mantia (↑ 27′ st), A. Minta, O. Niang (↑ 33′ st), G. Rosaia, C. Sportolaro, A. Tentardini
    All: Di Carlo Domenico

    PERUGIA (4-3-3): L. Gemello, G. Giunti, D. Riccardi (↓ 45′ st), C. Dell’Orco, F. Giraudo, G. Tumbarello (↓ 15′ st), J. Joselito (↓ 20′ st), L. Megelaitis, G. Manzari, L. Bacchin (↓ 15′ st), M. Kanouté
    A disposizione: L. Moro, L. Vinti, M. Yabre, G. Angella (↑ 45′ st), D. Montevago, R. Matos, D. Terrnava, M. Perugini, J. Broh (↑ 15′ st), E. Torrasi (↑ 20′ st), L. Calapai, R. Ogunseye (↑ 15′ st)
    All: Cangelosi Vincenzo

    AMMONITI: 25′ pt C. Tommasini (G), 12′ st F. Giraudo (P), 33′ pt L. Bacchin (P)

    RETI: Riccardi, Signorini

    ARBITRO: E. Manedo Mazzoni
    ASSISTENTI: M. Cavalli, V. Russ

    Commentiultimi pubblicati

    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....