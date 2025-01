Serie C, Gubbio-Perugia 1-0, Rosaia firma il derby al 92′

(DMN) Gubbio- c’è la firma di Rosaia sul derby umbro tra Gubbio e Perugia. Il sigillo decisivo è arrivato al 92′ con un colpo di testa del numero 8 rossoblu. Una partita brutta, noiosa, meglio interpretata sul piano agonistico dai padroni di casa che hanno anche colpito una traversa con David , ed hanno chiuso gli ultimi 20′ di gara sempre in attacco, forti di un uomo in più in seguito dell’espulsione di Torrasi per doppia ammonizione.

GUBBIO: 22 Venturi, 4 Tozzuolo, 7 D’Ursi, 8 Rosaia, 9 Tommasini, 15 Signorini (38′ st 24 Zallu), 21 Corsinelli, 25 David (17′ st 3 Tentardini), 28 Maisto (24′ st 6 Franchini, 38′ st 19 Faggi), 33 Rocchi, 78 Iaccarino. A disp.: 1 Bolletta (GK), 12 Di Vincenzo (GK), 11 Rovaglia, 13 Stramaccioni, 34 Conti. All.: Gaetano Fontana

PERUGIA: 1 Gemello, 4 Leo (48′ st 16 Bartolomei), 6 Giunti (24′ st 29 Broh), 9 Montevago, 10 Matos, 15 Dell’Orco, 18 Di Maggio, 23 Lisi (24′ st 17 Cisco), 24 Torrasi, 28 Riccardi (16′ pt 13 Amoran), 98 Giraudo. A disp.: 22 Albertoni (GK), 54 Romagnoli (GK), 5 Angella, 7 Bacchin, 30 Marconi, 33 Agosti, 67 Plaia, 73 Polizzi. All.: Lamberto Zauli

ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese (Giuseppe Lipari di Brescia, Matteo Taverna di Bergamo) IV° UFFICIALE: Maksym Frasynyak di Gallarate.

RETI: 47′ st Rosaia