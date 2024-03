Serie C, Gubbio-Perugia 0-1

Sempre Paz

(DMN) Gubbio – come nella gara di andata, la straregionale umbra di Serie C, è decisa da un colpo di testa in avvio di gara. Al ‘Curi’ fu Federico Vazquez, al ‘Barbetti’ è stato Yefferson Paz a metterci la testa su cross perfetto di Francesco Lisi e a segnare la sua settima rete stagionale regalando ai biancorossi la sfida al Gubbio di Braglia. Un Perugia di sacrificio , al cospetto di un Gubbio meno cinico , è riuscito a portare a casa tre punti importanti per il proprio cammino in campionato. Nella ripresa l’ambiente si è scaldato per un calcio di rigore chiesto dai padroni di casa per una trattenuta di Lewis in area. Il Perugia esulta, il Gubbio si lecca le ferite.