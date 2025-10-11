Serie C, Forlì-Ternana 1-1, pareggia Ferrante

(DMN) Forlì – grazie ad una rete di Alexis Ferrante la Ternana di Fabio Liverani ottiene un importante punto sul campo del Forlì, allungando la propria striscia positiva.
Forlì (4-3-3): Martelli; Manetti, Pellizzari (46′ L. Saporetti), Petrelli (79′ Manuzzi), Spinelli; Menarini, De Risio (74′ Ripani), Franzolini (65′ Scorza); Macrì (65′ S. Saporetti), Petrelli, Farinelli. A disp.: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Valentini, Giovannini, Cavallini, Graziani, Coveri. All.: Alessandro Miramari
Ternana (3-4-1-2): D’Alterio; Meccariello (58′ Bianay), Capuano (Cap.), Martella; Donati, Tripi (58′ Garetto), Vallocchia, Ndrecka; Orellana (79′ Romeo); Leonardi (58′ Pettinari), Ferrante (79′ Brignola). A disp.: Vitali, Morlupo, Loiacono, McJannet, Valenti, Durmush, Proietti. All.: Fabio Liverani
Arbitro: Mattia Nigro (sez. Prato)
Assistenti: Federico Linari (sez. Firenze), Arli Veli (sez. Pisa)
IV Ufficiale: Gianluca Renzi (sez. Pesaro)
FVS: Davide Merciari (sez. Rimini)
Marcatori: 49′ Petrelli (F.), 59′ Ferrante (T.)
