Serie C, Fermana-Perugia 1-1

Il Perugia rallenta

(DMN) Fermo – il Perugia di Fabio Caserta torna con un punto dalla trasferta di Fano. Un pari che rallenta la corsa dei grifoni verso la zona alta della classifica.

La cronaca

Caserta conferma il 4-3-3 con Minelli tra i pali, Cancellotti, Angella, Monaco e Di Noia in difesa, Sounas, Moscati e Kouan a centrocampo con Elia e Falzerano a sostegno di Murano.

4-4-2 invece per Cornacchini con Ginestra in porta, Rossoni, Manetta, Scrosta e Sperotto in difesa, Iotti, Graziano, Urbinati e Neglia a centrocampo con Boateng e Cais in attacco.

Primo tempo

1′ completo rosso per il Perugia, maglia gialla con pantaloncini blu per la Fermana. Prima palla ai grifoni, inizia la sfida.

7′ primo giallo della gara: è per Salvatore Elia

12′ tiro di Boateng, palla fuori

18′ cross di Di Noia, incursione di Elia e Perugia in vantaggio: 0-1

26′ occasionissima per Boateng che sfrutta una leggerezza della difesa, salta Minelli ma calcia a lato

31′ palo di Falzerano con un bel tiro a giro dai 20 metri

34′ Elia infortunato, entra Vano

35′ espulso immediatamente Vano per fallo di reazione

41′ ammonito Moscati

43′ ammonito Rossoni

45′ assegnato 1′ di recupero

45+1′ finisce il primo tempo

Secondo tempo

46′ inizia la ripresa senza sostituzioni, palla ai padroni di casa

50′ nella Fermana escono Sperotto e Rossoni per Mordini e Fabris

56′ Boateng si inserisce di testa e pareggia i conti: 1-1

62′ Murano lascia il campo per Bianchimano e Sounas lascia il posto a Crialese

67′ Boateng fermato in fuorigioco a pochi passi da Minelli

68′ nella Fermana escono Iotti e Graziano per Mosti e Grossi

73′ escono Angella e Di Noia, entrano Melchiorri e Minesso

79′ Urbinati sbaglia clamorosamente a due passi da Minelli

90′ ammonito Kouan, assegnati 6′ di recupero

90+2′ ammoniti Fabris e Minesso

90+4′ espulso dalla Panchina il ds del Perugia Giannitti

90+6′ termina in parità

Fermana: 1 Ginestra, 4 Urbinati, 6 Manetta, 7 Cais, 10 Iotti (68′ 28 Mosti) , 11 Neglia, 14 Scrosta, 17 Boateng, 21 Sperotto (50′ 3 Mordini), 24 Rossoni (50′ 16 Fabris), 31 Graziano (68′ 19 Grossi)

A disposizione: 30 Massolo, 2 Manzi, 8 Kasa, 18 Cremona, 23 D’Anna, 25 Palmieri, 29 Grbac, 32 Bonettto

Allenatore: Giovanni Conacchini

Perugia : 25 Minelli, 5 Angella (73′ 9 Melchiorri) , 6 Monaco, 7 Elia (34′ 32 Vano) , 10 Di Noia (73′ 18 Minesso) , 11 Murano (62′ 20 Bianchimano) , 13 Sounas (62′ 14 Crialese) , 17 Moscati, 23 Falzerano, 27 Cancelloti, 28 Kouan



A disposizione: 1 Fulignati, 12 Bocci, 2 Rosi, 8 Burrai, 19 Vambaleghem, 24 Negro



Allenatore: Sig. Fabio Caserta

Arbitro: Daniele Rutella della sezione di Enna



Assistenti: Amir Salama della sezione di Ostia Lido e Francesco Cortese sezione di Palermo



IV Ufficiale: Matteo Centi della sezione di Viterbo



Marcatori: 18′ Elia, 56′ Boateng



Ammoniti: Elia, Moscati, Rossoni, Kouan, Minesso e Fabris



Espulsi: Vano, Giannitti (Ds Perugia)

Recupero: 1′ pt, 6′ st

Spettatori: porte chiuse