Serie C, Feralpisalò-Perugia 0-2

L’inferno è durato soltanto 261 giorni: il Perugia è in Serie B

(DMN) Salò – il Perugia di Fabio Caserta batte la Feralpisalò e torna in Serie B dopo 261 giorni.

La cronaca

Caserta punta sul 4-3-3 con Minelli tra i pali, Rosi, Angella, Monaco e Crialese in difesa, Kouan, Vanbaleghem e Sounas a centrocampo con Elia e Minesso ai lati di Murano.

Pavanel tecnico dei padroni di casa ha optato per un modulo speculare con De Lucia in porta, Bergonzi, l’ex Gian Baccgetti e Brogni in difesa, Guidetti, Carraro e Scarsella a centrocampo con Ceccarelli, Guerra e D’Orazio in attacco.

Primo tempo

1′ inizia la gara. Completo azzurro con inserti verdi e giallo per i padroni di casa, maglia rossa, pantaloni bianchi e calzettoni rossi per i grifoni. Il primo possesso di palla è per la Feralpisalò

5′ Perugia intraprendente in avvio

17′ Elia, grande tiro al volo dal limite ed è 0-1

19′ ancora Elia pericoloso in contropiede ma la difesa di casa si salva

37′ ammonito Monaco

41′ colpo di testa di Elia in tuffo, palla deviata da un difensore in angolo

44′ punizione di Guidetti tra le braccia di Minelli

45′ assegnati 2′ di recupero

45+2′ termina la prima frazione

Secondo Tempo

46′ la ripresa si apre con l’ingresso in campo di Tulli al posto di Ceccarelli . Primo possesso di palla della ripresa ai grifoni

48′ uscita alta di Minelli

49′ parata di Minelli su tentativo in diagonale

51′ tentativo di Elia ribattuto, tiro a botta sicura di Murano sul portiere

55′ grande discesa di Kouan sula destra, palla al centro, respinta dalla difesa

56′ Entra Burrai per Minesso

58′ tiro di Tulli dai 30 metri, tra le braccia di Minelli

60′ colpo di testa di Monaco su angolo di Burrai, palla a lato

61′ ammonito Carraro per un duro fallo su Burrai

67′ gran tiro di Elia, palla fuori di un soffio

68′ entra Bianchimano per Murano

70′ entrano Petrucci e Miracoli per Guidetti e D’Orazio

71′ passaggio di Sounas, rete di Bianchimano! 0-2

76′ tiro di Guerra, fuori

78′ ammonito Miracoli per fallo su Sounas

78′ entrano Melchiorri e Moscati per Elia e Sounas

82′ esce Brogni ed entra Rizzo. Monaco infortunato, costretto a restare in campo perchè il Perugia ha esaurito le finestre per le sostituzioni

83′ tiro di Kouan da lontano, alto

87′ tiro di Melchiorri dai 26 metri, tra le braccia di De Lucia

90′ assegnati 5′ di recupero

90+5′ finisce 0-2 l’inferno finisce dopo 261 giorni: il Perugia è in Serie B

FERALPISALO’: 22 De Lucia, 2 Bergonzi, 3 Brogni (81′ 31 Rizzo) , 4 Giani, 6 Bacchetti, 8 Guidetti (70′ 9 Miracoli) , 10 Ceccarelli (46′ 11 Tulli) , 17 Scarsella, 19 D’orazio (70′ 7 Petrucci) , 21 Carrarro, 32 Guerra



A disposizione: 1 Liverani,5 Iotti, 13 Legati, 14 Apollonio, 26 Pinardi, 27 Libera Hergheligiu, 28 Farabegol, 30 Gavioli

Allenatore: Sig. Massimo Pavanel



PERUGIA: 25 Minelli, 2 Rosi, 5 Angella, 6 Monaco, 14 Crialese, 28 Kouan, 19 Vanbaleghem, 13 Sounas (78′ 17 Moscati) , 18 Minesso (56′ 8 Burrai) , 7 Elia (78′ 9 Melchiorri) , 11 Murano (68′ 20 Bianchimano)

A disposizione: 1 Fulignati, 12 Bocci, 3 Favalli, 4 Sgarbi, 10 Di Noia, 23 Falzerano, 27 Cancellotti, 32 Vano



Allenatore: Sig. Fabio Caserta

Arbitro: Sig. Matteo Gualtieri della sezione di Asti

Assistenti: Sig.ri Giuseppe Di Giacinto della sezione di Teramo e Domenico Fontemurato sezione di Roma 2



IV Ufficiale: Sig. Federico Longo della sezione di Paola



Marcatori: 17′ Elia, 71′ Bianchimano



Ammoniti: De Lucia, Monaco, Carraro, Miracoli



Espulsi: –

Recupero: 2′ pt, 5′ st

Spettatori: porte chiuse