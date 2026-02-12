Serie C, Dubickas inventa, Kerrigan chiude: la Ternana piega il Ravenna nel finale

Una Ternana paziente, lucida e spietata nel momento decisivo supera il Ravenna davanti ai 2.375 spettatori e porta a casa una vittoria costruita con carattere e qualità negli ultimi dieci minuti.

Liverani sceglie il 3-4-1-2 con Panico alle spalle di Ferrante e Pettinari. Le Fere tengono il pallino del gioco per lunghi tratti, cercando ampiezza con Kerrigan e Ndrecka e affidandosi agli inserimenti di Vallocchia e Garetto. Il Ravenna si difende con ordine e prova a colpire in ripartenza, ma la retroguardia rossoverde, guidata da Maestrelli e Martella, regge senza concedere grandi occasioni.

La gara sembra scivolare verso uno 0-0 bloccato, finché al 35’ della ripresa arriva la giocata che cambia tutto. Leonardi recupera un pallone prezioso sulla propria trequarti e serve Dubickas. L’attaccante, appena entrato, vede Anacoura fuori dai pali e da centrocampo lascia partire un tiro incredibile: traiettoria perfetta, pallone che si infila in rete. Un gol pazzesco, che fa esplodere il Liberati.

Il Ravenna accusa il colpo e la Ternana ne approfitta. Al 44’ Orellana pennella una punizione dal lato corto dell’area: sul primo palo sbuca Kerrigan che, con un inserimento puntuale, trova l’incornata vincente per il 2-0. Partita chiusa e vittoria in cassaforte.

Una Ternana matura, capace di soffrire e poi colpire con cinismo. Liverani può sorridere: la panchina risponde presente e le Fere dimostrano di avere qualità e profondità per fare la differenza quando conta.