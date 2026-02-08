Serie C, doppietta di Pettinari, la Ternana esce indenne da Pontedera

  • Febbraio 8, 2026
    • Dopo la pesante battuta d’arresto interna contro la Torres, la Ternana rialza la testa e porta via un pareggio prezioso dal campo del Pontedera. Finisce 2-2 una gara intensa e ricca di colpi di scena, con i rossoverdi capaci di reagire due volte e di mostrare segnali incoraggianti sul piano del carattere.

    La squadra di Liverani parte forte e passa subito in vantaggio al 6’ con Pettinari. Nella ripresa Yeboah (53′ e 58′) con una doppietta e di nuovo Pettinari (55′)  fissano il risultato sul pari.

    Buona prova collettiva per la Ternana, scesa in campo con D’Alterio; Maestrelli, Meccariello, Martella; Donati, Majer, Vallocchia, Ndrecka; Garetto, Pettinari e Dubickas. Un punto che muove la classifica e restituisce fiducia, in attesa di ritrovare continuità anche davanti al proprio pubblico. La gara è stata diretta da Kovaceciv della sezione di Trento.

