Serie C, colpo esterno del Perugia: Livorno battuto 2-1

Vittoria pesantissima per il Perugia, che espugna il campo del Livorno per 2-1 e conquista tre punti fondamentali nella corsa salvezza di questo finale di stagione. È il terzo successo esterno in campionato e, dato ancora più significativo, il terzo colpo lontano dal Curi nel girone di ritorno, mentre tra le mura amiche i biancorossi non vincono dal 21 dicembre, ultima giornata dell’andata. Un dato che certifica la ritrovata solidità della squadra di Tedesco soprattutto in trasferta.

Al “Picchi” si è visto un Perugia ordinato, compatto, ben messo in campo e capace di colpire nei momenti chiave della gara. Poco Livorno, invece, con i padroni di casa che hanno faticato a costruire gioco e a rendersi realmente pericolosi contro una formazione biancorossa attenta e organizzata in ogni reparto.

Dopo un primo tempo bloccato (Montevago di è divoratoun gol praticamente fatto), la partita si accende nella ripresa. All’8’ il Perugia passa in vantaggio con Montevago, bravo a sfruttare l’occasione e a portare avanti i suoi. Il Livorno prova a reagire ma sbatte contro la buona disposizione difensiva degli uomini di Giovanni Tedesco. Al 35’ arriva il raddoppio firmato da Bacchin, entrato dalla panchina e decisivo.

Nel finale, però, la gara si riapre. Al 48’ della ripresa il direttore di gara Diop di Treviglio concede un calcio di rigore ai padroni di casa per una trattenuta di Stramaccioni. Dal dischetto Dionisi non sbaglia e fissa il punteggio sull’1-2, ma è troppo tardi per cambiare l’inerzia della sfida.

Il Perugia porta così a casa una vittoria di carattere e maturità, dimostrando solidità mentale e organizzazione tattica. Tre punti che valgono molto, non solo per la classifica ma anche per il morale di un gruppo che, lontano dal Curi, continua a trovare certezze e risultati.

Lunedì sera al Curi arriva il fanalino di coda Pontedera che si trova a nove punti dai Grifoni. Una gara decisiva per dare una spallata all’incubo playout.