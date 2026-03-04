Serie C, colpo da grande squadra: la Ternana sbanca Arezzo e rialza la testa

Dopo la clamorosa sconfitta interna per 2-4 contro il Campobasso, la Ternana rialza la testa nel modo più fragoroso possibile, andando a espugnare il campo della capolista Arezzo con una vittoria per 2-1. Una prova di carattere, qualità e maturità per le Fere, capaci di reagire con orgoglio e personalità su uno dei campi più difficili del campionato. Schierata con il 3-4-1-2, la squadra rossoverde parte con il giusto atteggiamento, pressando alto e cercando subito le corsie esterne. Il vantaggio arriva al 31’: azione sulla sinistra, Ndrecka mette un cross perfetto in area e Alexis Ferrante si coordina, girata di testa che non lascia scampo al portiere amaranto. Proprio quando la Ternana sembra poter andare al riposo avanti, però, arriva il pareggio dei padroni di casa: al 45’ l’ex Pietro Cianci, sfrutta l’assist di Di Chiara e da solo al centro dell’area insacca l’1-1, gelando i rossoverdi. Nella ripresa la Ternana non si disunisce, continua a lottare e a costruire, mostrando di aver imparato la lezione della domenica precedente. Il gol decisivo arriva al 70’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: sponda aerea di Garetto e deviazione vincente di testa di Dubickas che termina in rete per il definitivo 2-1. È l’esultanza liberatoria di una squadra che ha saputo trasformare la delusione in energia positiva. Tre punti pesantissimi che rilanciano le ambizioni rossoverdi e mandano un segnale forte al campionato: la Ternana è viva e sa colpire quando conta davvero.