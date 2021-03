Serie C, Cesena-Perugia 1-1

Due autoreti per un punto

(DMN) Cesena – il Perugia di Fabio Caserta torna dal recupero della 22^ giornata al Manuzzi di Cesena con solo un punto in tasca. Un pari che rallenta in maniera importante la corsa dei grifoni che nelle ultime tre gare hanno raccolto soltanto 2 punti.

Caserta, perde Di Noia nel riscaldamento e sceglie il 4-3-3 con Fulignati in porta, Elia, Angella Sgarbi e Crialese in difesa, Vanbaleghem, Moscati e Kouan a centrocampo con Murano, Melchiorri e Minesso in attacco.

Viali sceglie un modulo speculare con Nardi in porta, Longo, Ricci, Ciofi e Favale in difesa, Steffè, Di Gennaro e Collocolo a centrocampo con Zecca, Caturano e Bortolussi in avanti.

La cronaca

Primo tempo

1′ inizia la gara. Completo rosso per il Perugia, maglia bianca con pantaloncini neri per il Cesena. Calcio d’inizio ai padroni di casa

15′ il Perugia protesta per una trattenuta in area ai danni di Melchiorri

21′ occasione per il Perugia ma la difesa romagnola si chiude bene su Melchiorri

22′ palo di Murano

23′ occasione anche per Crialese che si fa respingere un tentativo da pochi passi

33′ gara molto bloccata dal punto di vista delle occasioni

36′ su calcio d’angolo un colpo di test di Melchiorri finisce tra le braccia di Nardi

38′ ammonito Ciofi

45′ punizione di moscati sopra la traversa. Finisce senza recupero

Secondo tempo

46′ inizia la ripresa senza sostituzioni. Prima palla al Perugia.

48′ occasione per il Perugia vanificata da un tiro sbilenco

49′ tentativo di Melchiorri tra le braccia di Nardi

54′ nel Cesena entrano Sorrentino e Maddaloni per Ciofi e Caturano

58′ nel Perugia Vano prende il posto di Minesso

60′ cross di Melchiorri, Favale prolunga e batte il proprio portiere Nardi: 0-1

62′ gran bel tiro a giro di Melchiorri: palo

63′ grande anticipo di testa di Moscati che toglie la palla dalle disponibilità di Bortolussi a pochi centimetri dalla linea di porta

65′ punizione di Di Gennaro di poco fuori

69′ nel Cesena entra Russini per Zecca

70′ occasione per Murano: nulla di fatto

72′ il Perugia protesta ancora per un episodio in area di rigore

76′ Bianchimano e Monaco nel Perugia prendono il posto di Melchiorri e Murano. Nel Cesena escono Favale e Bortolussi per Zappella e Nanni

81′ Bianchimano solo davanti al portiere, anticipato da Nardi

83′ Bianchimano sgambettato in area: ammonito per simulazione

85′ nel Perugia entrano Sounas e Cancellotti per Elia e Vanbaleghem

90′ pareggio del Cesena con un autorete di Cancellotti che anticipa Russini: 1-1

90+4′ finisce in parità

Cesena: 13 Nardi, 2 Longo, 4 Di Gennaro, 5 Steffè, 7 Zecca (69′ 10 Russini) , 9 Caturano (54′ 26 Sorrentino) , 13 Ricci, 15 Ciofi (54′ 3 Maddaloni) , 16 Favale (76′ 6 Zappella) , 18 Collocolo, 20 Bortolussi (76′ 19 Nanni)



A disposizione: 22 Benedettini, 36 Fabbri, 25 Petermann, 27Gonnelli, 32 Capellini, 34 Lepri

Allenatore: Wiliamo Viali

Perugia : 1 Fulignati, 4 Sgarbi, 5 Angella, 7 Elia (85′ 27 Cancellotti) , 9 Melchiorri (76′ 20 Bianchimano ) 11 Murano (76′ 6 Monaco) , 28 Kouan, 14 Crialese, 17 Moscati, 18 Minesso (58′ 32 Vano) , 19 Vanbaleghem (85′ 13 Sounas)



A disposizione: 12 Bocci, 25 Minelli, 3 Favalli, 8 Burrai, 16 Lunghi, 10 Di Noia



Allenatore: Sig. Fabio Caserta

Arbitro: Sig. Ermanno Feliciani della sezione di Teramo



Assistenti: Sig.ri Giovanni Mittica della sezione di Bari e Dario Gregori della sezione di Bari.



IV Ufficiale: Sig. Marco Emmanuele della sezione di Pisa



Marcatori: 60′ autogol Favale, 90′ autogol Cancellotti



Ammoniti: Ciofi, Steffè, Bianchimano



Espulsi:

Recupero: 0 pt, 4′ st

Spettatori: porte chiuse