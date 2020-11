Serie C, Cavese-Ternana 0-5

Ancora una ‘manita’ per consolidare il primato

(DMN) Castellammare di Stabia – la Ternana non si ferma. Anche sul sintetico del ‘Romeo Menti’ di Castellammare di Stabia la squadra di Crstiano Lucarelli é una sentenza: 5-0 e primato rossoverde consolidato. A farne le spese, questa volta, é la Cavese guidata dall’ex capitano delle Fere, Giacomo Modica.

Al ‘Menti’ Lucarelli ha puntato sul consolidato 4-2-3-1 con Iannarilli in porta, Defendi, Boben, Kontek e Mamamrella in difesa, Proietti e Palumbo in mediana con Partipilo, Falletti e Furan alle spalle di Vantaggiato.

La Ternana si è portata in vantaggio al 4′ con un calcio di rigore, concesso per un fallo in area su Vantaggiato, trasformato da Cear Falletti.

Nella ripresa le Fere prendono il largo. Al 5′ Vantaggiato , ben servito in profondità da Partipilo, trova la freddezza per battere Bisogno da due passi. Due minuti più tardi, sempre Vantaggiato, di tacco finalizza perfettamente un passaggio basso in area di Defendi. Al 19′ un sinistro dai 25 metri di Proietti regala ancora us gioia se Fere che siglano il risultato al 32′ con un colpo di testa di Furlan, innescato dal solito Partipilo.

Nel prossimo turno, in programma mercoledì 11 novembre alle ore 15, la Ternana ospiterà al Liberati la Virtus Francavilla.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (Cap., 24′ st Laverone), Boben, Kontek (24′ st Suagher), Mammarella; Proietti, Palumbo (12′ st Peralta); Partipilo (35′ st Salzano), Falletti (12′ st Paghera). Furlan; Vantaggiato. A disp.: Vitali, Torromino, Russo, Onesti, Raičević, Frascatore. All.: Cristiano Lucarelli

Cavese (4-3-3): Bisogno; Cuccurullo, Marzupio, De Franco, Semeraro; Esposito, Migliorini (1′ st Montaperto) (1′ st Onisa), Zedadka (24′ st De Luca); Senesi (24′ st Oviszach), De Rosa (Cap.), De Paoli (15′ st Vivacqua). A disp.: Russo, Paduano, Ricchi, Cannistrà, Nunziante, Pompetti. All.: Giacomo Modica

Arbitro: Paride Tremolada (Monza)

Assistenti: Luca Dicosta (Novara), Francesco Perrelli (Isernia)

IV Ufficiale: Fabio Pirrotta (Barcellona Pozzo di Gotto)

Marcatori: 4′ pt Falletti (T., rig.), 5′ e 7′ st Vantaggiato (T.), 19′ st Proietti (T.), 32′ st Furlan

Ammoniti: Marzupio (C.), Palumbo, Vantaggiato (T.)

Recuperi: 0/3

Note: Gara iniziata con 8 minuti di ritardo a causa della rottura della bandierina di un assistente