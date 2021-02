Serie C, Catanzaro-Ternana 2-1

La prima sconfitta in campionato

(DMN) Catanzaro – la Ternana torna dal “Ceravolo” con la prima sconfitta in campionato dopo 28 risultati utili consecutivi. Il Catanzaro, con una grande prestazione, ferma la capolista e consolida le proprie ambizioni di classifica. Una sconfitta che non intacca assolutamente il grande cammino della formazione rossoverde guidata da Cristiano Lucarelli.

Antonio Calabro, tecnico dei giallorossi, sceglie il 3-4-1-2 con l’ex Di Gennaro in porta, Scognamillo, l’altro ex Fazio e Martinelli in difesa, Garufo, Corapi, Verna e Porcino a centrocampo con Carlini alle spalle del tandem d’attacco firmato da Di Massimo e Curiale.

Lucarelli invece punta sul consueto 4-2-3-1 con Iannarilli tra i pali, Defendi, Boben, Kontek e Mamnarella in difesa, Palumbo e Damian in mediana con Partipilo, Falletti e Furlan alle spalle di Vantaggiato.

Al 27′ del primo tempo passano in vantaggio i padroni di casa con Curiale, lesto ad anticipare Boben a due passi da Iannarilli, su azione sviluppata da una rimessa laterale.

Ad inizio ripresa è lo stesso Boben a pareggiare i conti con un colpo di testa dopo una bella palla messa in mezzo da Partipilo.

Al 16′ il Catanzaro trova il vantaggio con Carlini con un colpo di testa su azione da calcio d’angolo.

Catanzaro (3-4-1-2): Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Corapi (Cap.), Verna, Porcino, Garufo; Carlini (38′ st Casoli); Curiale (44′ st Evacuo), Di Massimo (33′ st Baldassin). A disp.: Branduani, Jefferson, Parlati, Molinaro, Pierno, Gatti, Risolo, Grillo. All.: Antonio Calabro



Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (Cap., 11′ st Suagher), Boben (33′ st Ferrante), Kontek, Mammarella (1′ st Frascatore); Palumbo, Damian (23′ st Salzano); Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato (23′ st Raičević). A disp.: Vitali, Celli, Torromino, Russo, Paghera, Peralta, Laverone. All.: Cristiano Lucarelli



Arbitro: Claudio Panettella di Gallarate

Assistenti: Davide Stringini (Avezzano), Veronica Vettorel (Latina)

IV Ufficiale: Matteo Centi (Viterbo)

Marcatori: 27′ pt Curiale (C.), 1′ st Boben (T.), 13′ st Carlini (C.)

Ammoniti: Defendi e Suagher (T.), Porcino, Di Massimo, Martinelli e Baldassin (C.)

Recuperi: 0/5