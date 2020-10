Serie C, Catania-Ternana 1-3

Le Fere volano con Partipilo, Raičević e Defendi

(DMN) Lentini – Seconda vittoria consecutiva per la Ternana di Cristiano Lucarelli che all’ “Angelino Nobile” di Lentini, provincia di Siracusa, ha battuto il Catania per 3-1.

Contro la sua ex squadra, il tecnico livornese ha schierato il 4-2-3-1 con Iannarilli in porta, capitan Defendi, Boben, Kontek e Mammarella in difesa, Palumbo e Damian in mediana con Partipilo, Falletti e Torromino alle spalle di Vantaggiato.

Il buon gioco espresso dalla squadra di Lucarelli é stato premiato al 41′ dalla rete del vantaggio di Partipilo.

Nella ripresa, al 14′, Raičević, entrato nell’intervallo al posto di Vantaggiato ha firmato il raddoppio mentre, al 22′ , Defendi ha messo il sigillo definitivo sul tris rossoverde.

A 10′ dal termine Maldonado ha riaperto i giochi ma la Ternana ha portato ugualmente a casa tre punti importati.

Catania (4-3-3): Martinez; Calapai, Zanchi (8′ st Pinto), Claiton, Silvestri (Cap.); Albertini (1′ st Rosaia), Maldonado, Welbeck; Manneh (25′ st Izco), Sarao (23′ st Gatto), Biondi (8′ st Emmausso). A disp.: Della Valle, Cofente, Pellegrini, Vicente, Pinto, Piovanello, Pecorino. All.: Giuseppe Raffaele

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (Cap.), Boben, Kontek, Mammarella; Palumbo (26′ st Salzano), Damian; Partipilo (26′ st Peralta), Falletti (17′ st Paghera), Torromino; Vantaggiato (1′ st Raičević). A disp.: Vitali, Russo, Suagher, Laverone, Frascatore, Proietti, Ferrante, Onesti. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Matteo Marcenaro (Genova)

Assistenti: Claudio Gualtieri (Asti), Mattia Massimino (Cuneo)

IV Ufficiale: Mario Saia (Palermo)

Marcatori: 41′ pt Partipilo (T.), 14′ st Raičević (T.), 22′ st Defendi (T.), 35′ st Maldonado (C.)

Ammoniti: Vantaggiato e Falletti (T.), Emmausso e Maldonado (C.)

Recuperi: 3/5