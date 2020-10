Serie C, Casertana-Ternana 3-3

Pari pirotecnico al ‘Partenio’: le Fere rimontano due gol e sfiorano l’impresa

(DMN) Avellino – pari pirotecnico al ‘Partenio Lombardi’ tra la Casertana di Federico Guidi e la Ternana di Cristiano Lucarelli nella gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie C.

Lucarelli ha proposto il consueto 4-2-3-1 con Iannarilli in porta, Laverone, Boben, Diakitè e capitan Mammarella in difesa, Kontek e Palumbo in mediana con Peralta, Falletti e Torromino alle spalle di Vantaggiato.

Nel primo tempo le marcature di Fedato su rigore e di Matarese sembravano aver indirizzato la gara nelle mani dei campani ma ad avvio ripresa Falletti e Perata hanno rimesso, clamorosamente, in gioco le Fere.

A 6′ dal termine Furlan ha fatto accarezzare ai rossoverdi il sogno dei tre punti pesantissimi ma al 90′ Cuppone ha ristabilito gli equilibri.

Nel prossimo turno, in programma sabato 17 ottobre , alle ore 15, la Ternana ospiterà al ‘Liberati’ il Potenza.

Casertana (4-3-3): Dekic; Hadziosmanovic, Konate, Carillo (Cap.), Setola; Izzillo, Icardi (10′ st Bordin), Santoro (44′ st Petito); Matarese (38′ st Varesanovic), Cuppone, Fedato. A disp.: Zivkovic, Avella, Buschiazzo, Petruccelli, De Sarlo, Ciriello, Matese, Valeau, De Lucia. All.: Federico Guidi

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Laverone, Boben, Diakitè (22′ st Russo), Mammarella (Cap., 20′ st Frascatore); Kontek (14′ st Furlan), Palumbo; Peralta (20′ st Partipilo), Falletti, Torromino (14′ st Proietti); Vantaggiato. A disp.: Vitali, Damian, Ferrante, Suagher, Paghera, Raičević, Salzano. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Marco D’Ascanio (Ancona)

Assistenti: Giacomo Pompei Ponentini (Pesaro), Simone Teodori (Fermo)

IV Ufficiale: Davide Di Marco (Ciampino)

Marcatori: 30′ pt Fedato (C., rig.), 37′ pt Matarese (C.), 3′ st Falletti (T.), 6′ st Peralta (T.), 38′ st Furlan, 45′ st Cuppone (C.)

Ammoniti: Boben, Diakitè, Proietti, Falletti (T.); Konate e Izzillo (C.)

Recuperi: 0/4