Serie C, Carpi-Ternana 0-1, il guizzo decisivo di Orellana

La Ternana fa sua la sfida contro il Carpi con una prova ordinata e concreta, premiata nel finale dal guizzo decisivo di Orellana. Liverani conferma il 3-4-1-2, puntando su equilibrio e qualità tra i reparti: davanti a D’Alterio, linea difensiva con Donati, Capuano e Martella, mentre sulle corsie agiscono Kerrigan e Ndrecka, chiamati a garantire spinta e copertura. In mezzo Garetto e Vallocchia danno ritmo, con Panico a cucire il gioco alle spalle delle punte Dubickas e Pettinari.

Il Carpi risponde a specchio con il 3-4-2-1 di Cassani, affidandosi alla fisicità di Gerbi e alla qualità di Rosetti e Puletto tra le linee. Gara tattica, con pochi spazi e molta attenzione difensiva, sbloccata al 79’ dal neoentrato Orellana, bravo a capitalizzare una delle occasioni create nella ripresa.

Tre punti pesanti per le Fere, che trovano risposte positive dagli uomini iniziali e dalla panchina, confermando solidità e identità.

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Panelli; Tcheuna (74′ Rigo), Figoli (83′ Sall), Pietra, Cecotti (83′ Arcopinto); Rosetti (61′ Casarini), Puletto (74′ Stanzani); Gerbi.

A disposizione: Scacchetti, Perta, Verza, Giva, Rigo, Casarini, Arcopinto, Mahrani, Stanzani, Sall. Allenatore: Cassani.

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Kerrigan (85′ Maestrelli), Garetto (67′ Majer), Vallocchia, Ndrecka; Panico (67′ Leonardi); Dubickas (73′ Ferrante), Pettinari (73′ Orellana).

A disposizione: Vitali, Morlupo, Maestrelli, Meccariello, Tripi, Proietti, McJannet, Majer, Bruti, Romeo, Orellana, Ferrante, Leonardi. Allenatore: Liverani.

Arbitro: Bruno Spina di Barletta

Assistenti:

-Nicola Morea della sezione di Molfetta (Primo assistente)

-Michele Fracchiolla della sezione di Bari (Secondo assistente)

-Francesco D’Eusanio della sezione di Faenza (Quarto ufficiale)

-Gianluca Scardovi della sezione di Imola (Operatore Fvs)

Marcatori: 79′ Orellana