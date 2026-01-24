Serie C, Carpi-Ternana 0-1, il guizzo decisivo di Orellana

  • Redazione
  • Gennaio 24, 2026
  • DUE MONDI SPORT
  • Letto 25

    • La Ternana fa sua la sfida contro il Carpi con una prova ordinata e concreta, premiata nel finale dal guizzo decisivo di Orellana. Liverani conferma il 3-4-1-2, puntando su equilibrio e qualità tra i reparti: davanti a D’Alterio, linea difensiva con Donati, Capuano e Martella, mentre sulle corsie agiscono Kerrigan e Ndrecka, chiamati a garantire spinta e copertura. In mezzo Garetto e Vallocchia danno ritmo, con Panico a cucire il gioco alle spalle delle punte Dubickas e Pettinari.

    Il Carpi risponde a specchio con il 3-4-2-1 di Cassani, affidandosi alla fisicità di Gerbi e alla qualità di Rosetti e Puletto tra le linee. Gara tattica, con pochi spazi e molta attenzione difensiva, sbloccata al 79’ dal neoentrato Orellana, bravo a capitalizzare una delle occasioni create nella ripresa.

    Tre punti pesanti per le Fere, che trovano risposte positive dagli uomini iniziali e dalla panchina, confermando solidità e identità.

    CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Panelli; Tcheuna (74′ Rigo), Figoli (83′ Sall), Pietra, Cecotti (83′ Arcopinto); Rosetti (61′ Casarini), Puletto (74′ Stanzani); Gerbi.
    A disposizione: Scacchetti, Perta, Verza, Giva, Rigo, Casarini, Arcopinto, Mahrani, Stanzani, Sall. Allenatore: Cassani.

    TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Kerrigan (85′ Maestrelli), Garetto (67′ Majer), Vallocchia, Ndrecka; Panico (67′ Leonardi); Dubickas (73′ Ferrante), Pettinari (73′ Orellana).
    A disposizione: Vitali, Morlupo, Maestrelli, Meccariello, Tripi, Proietti, McJannet, Majer, Bruti, Romeo, Orellana, Ferrante, Leonardi. Allenatore: Liverani.

    Arbitro: Bruno Spina di Barletta

    Assistenti:
    -Nicola Morea della sezione di Molfetta (Primo assistente)
    -Michele Fracchiolla della sezione di Bari (Secondo assistente)
    -Francesco D’Eusanio della sezione di Faenza (Quarto ufficiale)
    -Gianluca Scardovi della sezione di Imola (Operatore Fvs)

    Marcatori: 79′ Orellana

    Share

    Articolo precedente

    Champions League, la Sir batte anche Berlino e resta in vetta

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla