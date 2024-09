Serie C, Carpi-Perugia 2-0, prima sconfitta

Do(DMN) Carpi – il Perugia di Formisano torna dal “Cabassi” con la prima sconfitta nel campionato di Serie C, edizione 2024/2024. Dopo un buon primo tempo con un palo colpito da Ricci, la ripresa è dei padroni di casa che con le reti dei subentrati Verza e Sall trovano le reti che consentono agli emiliani di vincere l’incontro. Da valutare le condizioni di Montevago uscito anzitempo dal campo per un infortunio. Domenica sera al Curi arriverà il Gubbio per il primo derby stagionale.

CARPI: 1 Sorzi, 16 Tcheuna, 4 Zagnoni, 13 Panelli (20′ st 2 Verza), 5 Calanca, 21 Forapani, 4 Mandelli, 30 Contiliano (39′ st 33 Mazzali, 72 Cortesi (15′ st 17 Sereni), 10 Saporetti (39′ st 11 Amayah), 27 Gerbi (15′ st 23 Sall). A disp.: 22 Pezzolato (GK), 12 Lorenzi (GK), 19 Rossini, 15 Zoboletti, 3 Cecotti,, 90 Figoli, 8 Nardi, 20 Puletto, 7 Stanzani. All.: Cristian Serpini

PERUGIA: 1 Gemello, 5 Angella, 6 Giunti (40′ st 33 Agosti), 7 Bacchin (1′ st 73 Polizzi), 9 Montevago, 10 Matos (15′ st 30 Marconi), 17 Cisco, 20 Ricci (32′ st 19 Palsson), 24 Torrasi, 94 Mezzoni, 98 Giraudo (40′ st 14 Barberini). A disp.: 12 Yimga (GK), 22 Albertoni (GK), 4 Leo, 25 Ambrogi, 52 Bussotti, 91 Souare. All.: Alessandro Vittorio Formisano

ARBITRO: Domenico Castellone della sezione di Napoli (Luca Chiavaroli di Pescara e Daljit Singh di Macerata) IV° UFFICIALE: Manedo Mazzoni di Prato.

RETI: 29′ st Verza, 47′ st Sall

NOTE: pioggia battente. Presenti 1007 spettatori