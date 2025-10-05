Serie C, Carpi-Perugia 2-0, incubo senza fine

(DMN) Carpi – dal Cabassi arriva la quinta sconfitta consecutiva per il Perugia, la terza della gestione Braglia, oggi squalificato e sostituito in panchina da Ortolani.

Dopo il ritiro, non cambia la musica. Braglia però cambia gli interpreti con Giardino titolare e gli esordi di Rondolini dal primo minuto e Brtolomei e Terrnava ad inizio ripresa. Il solito Perugia, totalmente incapace di costruire qualcosa di utile e fragile in difesa senza tutti i difensori di ruolo infortunati.

Un incubo senza fine mentre la classifica si fa sempre più pericolosa e… sabato arriva il Rimini.

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Verza (1′ st Rigo), Figoli (32′ st Lombardi), Rosetti (15′ st Pietra), Cecotti; Casarini (37′ st Forte), Cortesi (15′ st Stanzani); Sall

A disposizione: Scacchetti, Perta, Tcheuna, Pitti, Visani, Toure, Arcopinto, Mahrani

All.: Cassani



PERUGIA (3-4-3): Gemello; Megelaitis, Rondolini (1′ st Bartolomei), Tozzuolo; Calapai (27′ st Matos), Giunti, Torrasi, Giraudo (19′ st Yabre); Manzari (1′ st Terrnava), Giardino (19′ st Montevago), Kanoute

A disposizione: Moro, Nwanege, Brunori, Broh, Joselito, Tumbarello, Bacchin, Ogunseye

All.: Ortolani (Braglia squalificato)



ARBITRO: Davide Gandino di Alessandria

ASSISTENTI: Singh, Scura

IV° UFFICIALE: Nigro

ADDETTO FVS: Tagliaferri



MARCATORI: 24′ pt Rossini,