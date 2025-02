Serie C, Campobasso-Ternana 1-0, decide Bifulco

(DMN) Campobasso – battuta d’arresto per la Ternana di Ignazio Abate che non approfitta del pari esterno della capolista Entella ed esce sconfitta dalla trasferta di Campobasso. Per i molisani è stata decisiva una rete di Bifulco al 61′.

Campobasso (3-5-2): Neri; Calabrese, Benassi, Remy; Pierno (87′ D’Angelo), Serra, Chiarello (67′ Pellitteri), Cerretelli, Martina (67′ Celesia); Bifulco (77′ Lombari), Di Nardo (Cap.). A disp.: F. Forte, Mondonico, R. Forte, Falco, Morelli, Barbato, Bigonzoni, Prezioso, Mancini, Di Stefano. All.: Fabio Prosperi

Ternana (3-4-2-1): Vannucchi; Loiacono (59′ Fazzi), Capuano (Cap.), Tito (73′ Aloi); Casasola (85′ Millico), Corradini (73′ Donnarumma), De Boer, Donati; Brignola (46′ Curcio), Cicerelli; Cianci. A disp.: Vitali, Vallocchia, Ferrante, Maestrelli, Ciammaglichella, Martella. All.: Ignazio Abate

Arbitro: Mattia Drigo (sez. Portogruaro)

Assistenti: Giuseppe Luca Lisi (sez. Firenze) e Davide Merciari (sez. Rimini)

IV Ufficiale: Fabio Rosario Luongo (sez. Frattamaggiore)

Marcatori: 61′ Bifulco (C.)