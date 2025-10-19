Serie C, Campobasso-Ternana 0-1, riecco Pettinari

(DMN) Campobasso – è l’ultimo arrivato Stefano Pettinari a firmare il blitz esterno della Ternana di Fabio Liverani sul campo del Campobasso del suo ex compagno di squadra ai tempi della Lazio, Luciano Zauri.
Per Pettinari è la prima rete nella sua terza avventura rossoverde.
Campobasso (4-3-3): Tantalocchi; Lancini, Pierno (53′ Cristallo), Celesia, Martina (74′ Serra); Gala, Brunet, Gargiulo; Lombari (65′ Di Livio), Magnaghi (65′ Padula), Leonetti (Cap.). A disp.: Rizzo, Muzi, Lanza, Cerretelli, Nocerino, Armini, Bifulco, Parisi, Ravaglioli. All.: Luciano Zauri
Ternana (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Capuano (Cap), Martella; Romeo (84′ Meccariello), Tripi (51′ Proietti), Vallocchia, Ndrecka; Garetto (67′ Orellana); Ferrante (46′ Pettinari), Dubickas (67′ Leonardi). A disp.: Vitali, Morlupo, Bianay, Loiacono, McJannet, Brignola, Maestrelli, Durmush. All.: Fabio Liverani
Arbitro: Lorenzo Maccarini (sez. Arezzo)
Assistenti: Antonio Alessandrino (sez. Bari), Alessandro Rastelli (sez. Ostia Lido)
IV Ufficiale: Giorgio Di Cicco (sez. Lanciano)
FVS: Matteo Gentile (sez. Isernia)
Marcatori: 77′ Pettinari (T.)
