Serie C, Campobasso-Perugia 1-0, terza scoppola consecutiva

(DMN) Campobasso – Il Perugia incassa la terza sconfitta consecutiva cedendo di misura al Campobasso. Al Molinari decide la rete di Bifulco al 24′ del primo tempo, sufficiente ai molisani per portare a casa i tre punti. Gara totalmente in mano qi padroni di casa, con i biancorossi incapaci di reagire dopo lo svantaggio. Nella ripresa Tedesco prova a cambiare volto alla squadra con diversi cambi, ma il risultato non cambia. Per il Perugia è un altro stop che complica il momento e alimenta le difficoltà in classifica.
CAMPOBASSO: 1 Tantalocchi, 2 Papini, 4 Celesia, 5 Gargiulo, 6 Brunet, 7 Padula 41′ st 9 Magnaghi), 10 Gala (27′ st 32 Di Livio), 14 Bifulco(40′ st Serra), 18 Pierno (27′ st 27 Cristallo), 20 Martina, 79 Lancini.
A disp.: 12 Rizzo, 99 Stracqualursi, 3 Lanza, 8 Cerretelli, 11 Nocerino, 13 Armini, 26 Leonetti, 75 Parisi, 96 Ravaglioli.
All. Zauri.
PERUGIA: 1 Gemello, 5 Angella, 6 Giunti, 9 Montevago, 20 Tumbarello (1′ st 11 Bacchin), 24 Torrasi (1′ st Bartolomei, 27′ st 30 Giardino), 28 Riccardi, 31 Tozzuolo (45′ st 10 Matos), 32 Megelaitis, 77 Manzari, 98 Giraudo.
A disp.: 12 Moro, 55 Strappini, 4 Joselito, 15 Dell’Orco, 17 Terrnava, 18 Perugini, 26 Calapai.
All. Tedesco.
ARBITRO: Pacella di Roma 2.
ASSISTENTI: Mastrosimone di Rimini e Scardovi di Imola.
IV UFFICIALE: Liotta di Cast. di Stabia.
OPER. FVS: Valcaccia di Cast. di Stabia.
RETE: 24′ pt Bifulco
