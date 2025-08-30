Serie C, Bra-Perugia 2-2, Ogunseye pareggia al 102′

(DMN) Sestri Levante – termina in parità la sfida del “Sivori” tra il neopromosso Bra e il Perugia di Vincenzo Cangelosi, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, girone B.

Un Perugia tutt’altro che positivo e bisognoso di rinforzi dal mercato che chiuderà tra due giorni, deve sudare le famose sette camicie per strappare un punto in extremis alla formazione giallorossa piemontese.

Nonostante i grifoni siano partiti bene (palo di Tumbarello al 4′), la squadra di Cangelosi non ha più impensierito la formazione di Nisticò che ha trovato il vantaggio con Minai al 46′.

Ad inizio ripresa il Perugia è rimasto in dieci uomini per l’espulsione per rosso diretto di Nwanege (era già ammonito e in palese difficoltà già nel primo tempo) vista dal FVS.

I biancorossi hanno trovato il pari con Giunti e poi vanificato tutto con il nuovo vantaggio del Bra siglato da La Marca.

Al 102′ è ancora il FVS protagonista: il tecnico Cangelosi ha richiesto l’intervento della tecnologia per un possibile fallo in area ai danni dei Grifoni, non ravvisato dal direttore di gara. Dal dischetto l’ultimo arrivato Roberto Ogunseye è infallibile: 2-2.