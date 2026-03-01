Serie C, blackout Ternana: il Campobasso passa al Liberati (2-4)

La Ternana cade al “Liberati” contro il Campobasso per 2-4, interrompendo una serie di tre vittorie consecutive che avevano riacceso entusiasmo e fiducia.

Eppure l’avvio era stato promettente: dopo il vantaggio ospite firmato da Padula al 17’, le Fere avevano ribaltato tutto con le reti di Majer al 22’ e Kerrigan in avvio di ripresa (48’). La squadra di Liverani sembrava in controllo, ma nel momento chiave è arrivato il blackout: Lancini ha trovato il pari al 60’, poi Bifulco al 63’ ha completato il sorpasso. Nel recupero Magnaghi ha chiuso definitivamente i conti.

Una sconfitta amara per la Ternana, punita oltre i propri errori e ora chiamata a reagire subito per non disperdere quanto di buono costruito nelle ultime settimane.