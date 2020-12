Serie C, Avellino-Ternana 1-2

Al 90′ arriva l’undicesimo trionfo

(DMN) Avellino – la Ternana non si ferma più, tantomeno rallenta. Al ‘Partenio Lombardi’ la squadra di Cristiano Lucarelli trova l’undicesima vittoria consecutiva e vola in vetta alla classifica con 39 punti, nove in più del Bari secondo in graduatoria.

Con tre quarti di difesa indisponibile Lucarelli punta ancora sul 4-2-3-1 con Iannarilli in porta, Laverone, Russo, Boben e Salzano in difesa, Damian e Proietti in mediana con Partipilo, Palumbo e Furlan alle spalle di Daniele Vataggiato.

Piero Braglia si affida invece al 4-4-1-1 con Pane tra i pali, Ciancio, Dossena, Rocchi e Silvestri in difesa, Adamo, Aloi, D’Angelo e Tito a centrocampo con Fella dietro a Santaniello.

La Ternana parte bene e dopo 9′ si trova già avanti con Vantaggiato. L’Avellino trova il pari al 38′ con Aloi ma quando la gara sembra portare il segno X dopo dieci settimane, al 90′ esatto, arriva il gol di Laverone che regala ai rossoverdi l’undicesimo trionfo.

Avellino (4-4-1-1): Pane; Ciancio, Dossena, Rocchi, Silvestri; Adamo (29′ st Rizzo), Aloi (Cap.), D’Angelo (29′ st Silvestri), Tito (29 st Burgio); Fella (26′ st Bernardotto); Santaniello (18′ st Maniero). A disp.: Pizzella, Leoni, Miceli, Nikolic. All.: Piero Braglia

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Laverone, Russo, Boben, Salzano; Damian, Proietti (34′ st Paghera); Partipilo (37′ st Peralta), Palumbo (23′ st Falletti), Furlan (34′ st Bergamelli); Vantaggiato (Cap., 23′ st Raičević). A disp.: Vitali, Ferrante, Torromino, Ndir, Onesti. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Mario Vigile (Cosenza)

Assistenti: Riccardo Vitali (Brescia), Massimo Salvalaglio (Legnano)

IV Ufficiale: Ermes Fabrizio Cavaliere (Paola)

Marcatori: 9′ pt Vantaggiato, (T.), 38′ pt Aloi (A.), 45′ st Laverone (T.)

Ammoniti: Proietti e Boben (T.), Dossena (A.)

Recuperi: 1/5

Note: Osservato un minuto di raccogliemento per ricordare Paolo Rossi