Serie C, Ascoli-Ternana 1-0, decide D’Uffizi

  • Redazione
  • Gennaio 9, 2026
  • DUE MONDI SPORT
  • Letto 22

    • (DMN) Ascoli Piceno  – Sconfitta amara per la Ternana al Del Duca, battuta 1-0 dall’Ascoli al termine di una partita combattuta e nervosa. A fare la differenza è la rete di D’Uffizi al 64’, arrivata pochi minuti dopo una traversa colpita da Chakir, primo vero campanello d’allarme per la difesa rossoverde.

    La Ternana gioca con ordine e resta in partita fino alla fine, ma non riesce a trovare il guizzo giusto negli ultimi metri. Il secondo tempo è segnato da un recupero lunghissimo: 15 minuti, durante i quali i rossoverdi provano il tutto per tutto.

    Al 90’ esplodono le proteste: Liverani chiede un rigore per un contatto in area e utilizza la VFS, ma l’arbitro Leone conferma la decisione di non concedere il penalty. 

    Nel finale viene espulso l’allenatore dell’Ascoli Tomei, ma il risultato non cambia. Per la Ternana resta una sconfitta di misura, maturata su un episodio e con tanti rimpianti.

    Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna (Cap.), Pagliai, Rizzo, Nicoletti; Corradini, Milanese (96′ Bando); Silipo (83′ Oviszach), Rizzo Pinna (83′ Ndoj), D’Uffizi (93′ Palazzino); Chakir (83′ Gori). A disp.: Brzan, Barosi, Galuppini, Corazza, Menna, Cozzoli, Zagari. All.: Francesco Tomei

    Ternana (3-4-2-1): D’Alterio; Donati, Capuano (Cap.), Maestrelli; Bianay (77′ Durmush), Proietti (77′ McJannet), Vallocchia, Ndrecka; Romeo (92′ Orellana), Pettinari (66′ Ferrante); Dubickas (66′ Leonardi). A disp.: Vitali, Morlupo, Tripi, Brignola, Meccariello, Kerrigan, Valenti, Bruti. All.: Fabio Liverani

    Arbitro: Domenico Leone (sez. Barletta)

    Assistenti: Manuel Marchese (sez. Pavia), Matteo Nigri (sez. Trieste)

    IV Ufficiale: Gianluca Renzi(sez. Pesaro)

    FVS: Emanuele Bracaccini (sez. Macerata)

    Marcatori: 64′ D’Uffizi (A.)

    Ammoniti: Ferrante (T.); Alagna (A.)

    Espulsi: l’allenatore dell’Ascoli Tomei

    Recuperi: 0′ pt, 15′ st

    Share

    Articolo precedente

    Champions League, la Sir batte i campioni di Spagna

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla
    Carlo Alberto Bussoni 2025-11-19 14:45:52
    Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno.....
    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....