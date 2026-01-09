Serie C, Ascoli-Ternana 1-0, decide D’Uffizi

(DMN) Ascoli Piceno – Sconfitta amara per la Ternana al Del Duca, battuta 1-0 dall’Ascoli al termine di una partita combattuta e nervosa. A fare la differenza è la rete di D’Uffizi al 64’, arrivata pochi minuti dopo una traversa colpita da Chakir, primo vero campanello d’allarme per la difesa rossoverde.
La Ternana gioca con ordine e resta in partita fino alla fine, ma non riesce a trovare il guizzo giusto negli ultimi metri. Il secondo tempo è segnato da un recupero lunghissimo: 15 minuti, durante i quali i rossoverdi provano il tutto per tutto.
Al 90’ esplodono le proteste: Liverani chiede un rigore per un contatto in area e utilizza la VFS, ma l’arbitro Leone conferma la decisione di non concedere il penalty.
Nel finale viene espulso l’allenatore dell’Ascoli Tomei, ma il risultato non cambia. Per la Ternana resta una sconfitta di misura, maturata su un episodio e con tanti rimpianti.
Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna (Cap.), Pagliai, Rizzo, Nicoletti; Corradini, Milanese (96′ Bando); Silipo (83′ Oviszach), Rizzo Pinna (83′ Ndoj), D’Uffizi (93′ Palazzino); Chakir (83′ Gori). A disp.: Brzan, Barosi, Galuppini, Corazza, Menna, Cozzoli, Zagari. All.: Francesco Tomei
Ternana (3-4-2-1): D’Alterio; Donati, Capuano (Cap.), Maestrelli; Bianay (77′ Durmush), Proietti (77′ McJannet), Vallocchia, Ndrecka; Romeo (92′ Orellana), Pettinari (66′ Ferrante); Dubickas (66′ Leonardi). A disp.: Vitali, Morlupo, Tripi, Brignola, Meccariello, Kerrigan, Valenti, Bruti. All.: Fabio Liverani
Arbitro: Domenico Leone (sez. Barletta)
Assistenti: Manuel Marchese (sez. Pavia), Matteo Nigri (sez. Trieste)
IV Ufficiale: Gianluca Renzi(sez. Pesaro)
FVS: Emanuele Bracaccini (sez. Macerata)
Marcatori: 64′ D’Uffizi (A.)
Ammoniti: Ferrante (T.); Alagna (A.)
Espulsi: l’allenatore dell’Ascoli Tomei
Recuperi: 0′ pt, 15′ st
