Serie C, Arezzo-Perugia 2-0

Due espulsi e due scoppole: il derby dell’etruria va ai toscani

(DMN) Arezzo – il Perugia perde il derby dell’etruria. In 9 per le espulsioni di Lisi e Seghetti, i Grifoni si inchinano ai toscani. In rete Risaliti e l’ex Gucci.

AREZZO: 1 Trombini, 2 Montini, 4 Risaliti, 5 Bianchi (30′ st 18 Damiani), 7 Guccione (30′ st 19 Gori), 8 Settembrini (42′ st 21 Castiglia), 10 Pattarello (39′ st 11 Gaddini), 13 Chiosa, 14 Renzi (39′ st 17 Lazzarini), 16 Mawuli, 28 Gucci. A disp: 22 Borra (GK), 12 Ermini (GK), 25 Masetti, 23 Poggesi, 20 Zona, 26 Crisafi, 29 Sebastiani. All.: Paolo Indiani

PERUGIA: 12 Adamonis, 4 Iannoni (1′ st 9 Vazquez – 5′ st 20 Ricci), 6 Vulikic, 10 Matos (31′ st 28 Kouan), 11 Seghetti, 15 Dell’Orco, 16 Bartolomei, 23 Lisi, 26 Santoro (36′ st 21 Cudrig), 71 Bozzolan (1′ st 3 Cancellieri), 94 Mezzoni. A disp.: 1 Abibi (GK), 22 Furlan (GK), 5 Angella, 7 Paz, 14 Bezziccheri, 18 Acella, 24 Torrasi, 25 Morichelli. All.: Francesco Baldini

ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese (Davide Santarossa di Pordenone e Roberto D’Ascanio di Roma 2) IV° UFFICIALE: Paolo Grieco di Ascoli Piceno

RETI: 35′ pt Risaliti, 47′ st Gucci

NOTE: espulso al 40′ pt Lisi per scorrettezze. Espulso al 29′ st Seghetti per doppia ammonizione.