Serie C, A.J.Fano-Perugia 0-0

Un punto “sporco”

(DMN) Fano – Il Perugia di Fabio Caserta non va oltre lo 0-0 al “Mancini” di Fano. Come nella gara di andata, i biancorossi non riescono ad avere la meglio sulla formazione marchigiana. Un risultato che consente al grifo di allungare la propria striscia positiva ma che, al tempo stesso, rappresenta un’occasione persa per avvicinare la vetta della classifica.

Flavio Destro, tecnico dei marchigiani, schiera il 4-3-1-2 con Viscovo tra i pali, Paolini, Brero, Bruno e Monti in difesa, Gentile Amadio e Carpani a centrocampo con Marino alle spalle di Ferrara e Barbuti

Caserta punta sul consolidato 4-3-3 con Fulignati in porta, Elia e Crialese esterni di difesa con Angella e Sgarbi centrali, Sounas, Burrai e Vanbaleghem in mediana con Murano, Minesso e Falzerano davanti.

Sin dai primi minuti si capisce che si tratterà di una gara “sporca” sia per le condizioni del terreno di gioco, decisamente allentato dalla pioggia, sia per l’atteggiamento della formazione marchigiana intenta a non concedere spazi alla manovra biancorossa.

Oltre ad essere “sporca” la partita di rivela poi “maledetta” perché Caserta é costretto a sostituire per infortunio Crialese e Minesso nella prima frazione e Murano nel secondo tempo.

Nella ripresa il Perugia ha sbattuto contro il muro eretto da Destro ed ha rischiato troppo sulle indecisioni del suo portiere.

Alla fine il punto “sporco” va messo in cassaforte.





A.J. Fano: 1 Viscovo, 6 Amadio, 8 Carpani (60′ 5 Cason), 9 Barbuti (84′ 30 Nepi), 14 Marino (84′ 16 Scimia) , 15 Gentile, 19 Monti (46′ 2 Cargnelutti) , 24 Paolini, 26 Bruno, 27 Ferrara (74′ 11 Montero) , 31 Brero



A disposizione: 12 Santarelli, 22 Meli, 10 Flores, 17 Sari, 18 Parlati, 21 Mainardi, 28 Busini



Allenatore: Flavio Destro

Perugia : 1 Fulignati, 14 Crialese (21′ 3 Favalli), 4 Sgarbi, 5 Angella, 7 Elia; 19 Vanbaleghem, 8 Burrai, 13 Sounas (65′ 28 Kouan) , 18 Minesso (26′ 32 Vano) , 11 Murano (66′ 20 Bianchimano), 23 Falzerano



A disposizione: 12 Bocci, 22 Baioacco, 6 Monaco, 16 Lunghi, 20 Bianchimano, 24 Negro, 27 Cancellotti,, 15 Konate



Allenatore: Fabio Caserta

Arbitro: Sig. Luigi Carella della sezione di Bari



Assistenti: Sig. Luca Testi di Livorno e Sig. Marco Lencioni di Luca.



IV Ufficiale: sig. Federico Fontani della sezione di Siena



Marcatori:



Ammoniti: Sounas



Espulsi:

Recupero: 2′ pt, 4′ st

Spettatori: porte chiuse