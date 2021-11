Serie B2, Bartoccini Fortinfissi Perugia-Autostop Trestina: 3-2

19 punti per la spoletina Anastasia Scarabottini

La sesta giornata di campionato in B2 femminile si trasforma in una una maratona per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia che vince in 2h e 42m contro Autostop Trestina. Arriva alla fina una giusta ed equa spartizione della posta, nessuna delle due contendenti dimostra di riuscire a prevalere nettamente sull’altra.

Le padrone di casa partono in modo convincente (15-9), ma si avvertono i primi scricchiolii e Trestina si fa sotto (18-16) dopo un lungo turno al servizio della ex Margherita Gallina. Quando la parità sembra sia cosa fatta (20-19) le perugine serrano le fila e chiudono il parziale. Nel set successivo si ripete il copione (18-15), anche se questa volta le ragazze di Farinelli hanno bisogno dei vantaggi per raddoppiare il conto. Le tiberine sembrano dominare nel terzo frangente (17-22), nel cambio tattico al servizio Carolina Martinelli porta le squadre in parità (22-22). Questa volta i vantaggi premiano Trestina che dimezza il computo set. La Bartoccini Fortinfissi riprende il controllo nel quarto parziale, si porta avanti (9-5), ma non mantiene il piccolo distacco acquisito (23-23). Il finale è di marca ospite e si va al tie-break, dove sono le ragazze di Merli a partire forte (0-4) prima di subire la rimonta (8-7). Nulla è ancora deciso (11-11) e spetta alla subentrata Emma Borzetta mettere a terra i palloni decisivi in questa maratona.

Al termine la schiacciatrice nocerina autrice degli ultimi punti pesanti fa la sua analisi del match. “Eravamo in vantaggio, ma ci siamo disunite e commesso errori. Nonostante questo abbiamo capito che la gara era alla nostra portata. Non è stato facile per me entrare nel finale, in un set molto combattuto e decisivo ed un po’ di ansia l’ho avuta, ma ci ho messo tutto quello che potevo mettere ed è andata bene“.

Il tabellino.

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Autostop Trestina: 3-2 (25-21 27-25 24-26 24-26 15-13)

Perugia: Patasce 22, Corselli 20, Scarabottini 19, Zani 11, Massciullo 6, Martinez 3, Mannelli(L1),Borzetta 4, Torre 4, Martinelli, Gibin, Montacci F.. N.E.: Passeri. All.: Roberto Farinelli e Eleonora Bartoccini.

Trestina: Tarducci 20, Iacobbi 15, Giunti 15, Cerbella 12, Cicogna 5, Gallina 1, Cesari(L1), Mancini 12. N.E.: Montacci M.L., Farneti, Giambi, Meucci. Al..: Matteo Merli e Augusto Barrese.

Arbitri: Mario Scarpitta e Alessia Bruttini.

Bartoccini (b.s. 7, v. 13, muri 14, errori 24)

Autostop (b.s 7, v. 7, muri 13, errori 19)