Serie B, Virtus Entella-Perugia 0-2

Iemmello e Buonaiuto regalano al grifo una vittoria vitale

(DMN) Chiavari – il Perugia torna a vincere. Una vittoria di straordinaria importanza. Al Comunale di Chiavari, i biancorossi, si sono imposti sulla Virtus Entella per due reti a zero, allontanandosi prepotentemente dalla zona pericolosa. A pochi giorni dal suo ritorno in panchina dopo 16 giornate, Massimo Oddo, ha deciso di proporre il suo ‘vecchio’ Perugia con il 4-3-2-1 con Vicario in porta, Mazzocchi, Angella, Gyömber e Falasco in difesa, Carraro, Falzerano e Dragomir a centrocampo con Capone e Buonaiuto alle spalle di Iemmello.

Il primo tempo dei grifoni è tecnicamente perfetto e gli uomini di Oddo trovano il vantaggio con una rete da attaccante vero di Pietro Iemmello. Nel finale di tempo i biancorossi hanno raddoppiato con una pregevole rete di Buonaiuto. Il Perugia del primo tempo é un grifo totalmente rigenerato.

Nella ripresa, la squadra di Boscaglia tenta timidamente di rimettersi in carreggiata, colpisce una traversa, ma il Perugia dimostra di essere in grado di compattarsi per soffrire da squadra e porta a casa tre punti vitali.

Con una vittoria nella prossima gara casalinga contro il Trapani il Perugia può raggiungere matematicamente la salvezza. Il destino é nelle mani dei grifoni.

VIRTUS ENTELLA: Contini, Sala, Chiosa, De Luca G. (77′ Mancosu), Rodriguez (84′ De Luca M.), De Col, Paolucci, Toscano (58′ Chajia), Dezi (84′ Crmi), Poli, Mazzitelli (84′ Settembrini). A disp.: Borra, Crialese, Currarino, Morra, Adorjan., Coppolaro, Andreis. All. Boscaglia

PERUGIA: Vicario, Carraro, Mazzochi, Iemmello (78′ Falcinelli), Dragomir (65′ Sgarbi), Buonaiuto (50′ Nicolussi Caviglia), Falzerano, Falasco, Capone (78′ Rosi), Gyomber, Angella. A disp.: Fulignati, Albertoni, Nzita, Konate, Kouan, Righetti, Rajkovic, Melchiorri. All. Oddo

ARBITRO: Riccardo Ros della sezione di Pordenone (Muto – Pagliardini)

RETI: 34′ Iemmello, 43′ Buonaiuto

NOTE: Ammoniti Toscano, Iemmello, Gyomber, Rodriguez