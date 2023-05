Serie B, Venezia-Perugia 3-2

Appesi ad un filo

(DMN) Venezia – il Perugia di Fabrizio Castori torna dalla trasferta lagunare con una sconfitta ma il concomitante pareggio del Brescia rende ancora possibile la speranza della partecipazione ai play off. Nell’ultima giornata di campionato il Perugia dovrà obbligatoriamente battere il Benevento (da oggi già aritmeticamente in serie C) e sperare nella sconfitta delle rondinelle sul campo del Palermo. Venerdì 19 maggio, la sentenza.

VENEZIA: 66 Joronen, 7 Zampano, 8 Tessmann, 20 Pohjanpalo (27′ st 11 Novakovich), 25 Pierini (27′ st 21Cheryshev) , 27 Candela (50′ st 23 Ceppitelli), 30 Svoboda, 38 Andersen (17′ st 6 Busio), 44 Carboni (17′ st 33 Sverko), 55 Hristov, 77 Ellertsson. A disp: 1 Mäenpää (GK), 12 Bertinato (GK), 24 Neri (GK), 13 Modolo, 19 Ciervo, 62 Milanese. All.: Paolo Vanoli

PERUGIA: 81 Abibi; 16 Bartolomei (14′ st 13 Luperini), 18 Di Carmine, 20 Di Serio (36′ st 14 Ekong), 21 Curado, 23 Lisi, 4 Casasola, 25 Santoro (36′ st 28 Kouan), 82 Capezzi (14′ st 4 Iannoni), 90 Struna (2′ pt 5 Angella), 97 Sgarbi. A disp: 1 Gori (GK), 3 Cancellieri, 7 Vulic, 10 Matos, 17 Paz, 49 Baldi. All.: Fabrizio Castori

ARBITRO: Lorenzo Maggioni di Lecco (Davide Moro di Schio – Alex Cavallina di Parma) IV° UFFICIALE: Enrico Maggio di Lodi VAR: Luca Banti di Livorno AVAR: Salvatore Longo di Paola

RETI: 26′ pt Pierini, 42′ pt Carboni, 15′ st Ellertsson, 20′ st Luperini, 33′ st (rig.) Casasola