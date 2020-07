Serie B, Venezia-Perugia 3-1

Biancorossi sconcertanti, ora i play out

(DMN) Venezia – il Perugia si giocherà la permanenza in Serie B attraverso i play out. Avversario (tutto dipende dalla sentenza Trapani) uno tra i siciliani, il Cosenza o il Pescara. Al Penzo di Venezia il Perugia é caduto malamente. Bastava poco ai grifoni per portare a casa la salvezza. Il Perugia non c’è stato. Gli uomini di Oddo sono stati , inspiegabilmente, in balia degli avversari per tutti i novanta minuti ed il 3-1 finale é un risultato che va stretto ai lagunari.

Oddo, per la partita più importante della stagione ha puntato su Vicario in porta, Mazzocchi, Angella, Sgarbi e Falasco in difesa, Carraro, Dragomir e Falzerano in mediana con Melchiorri, Falcinelli e Iemmello in avanti.

Come detto, il Perugia, che doveva assolutamente fare punti, non é mai sceso in campo lasciando agli avversari la facoltà di fare il buono ed il cattivo tempo: la doppietta di Aramu e la rete di Capello hanno reso ininfluente la segnatura della bandiera di Sgarbi. Altra nota negativa l’espulsione di Angela che probabilmente salterà entrambe le gare dei Play out.

VENEZIA: Lezzerini, Aramu, Molinaro (35′ Marino), Modolo, Fiordilino (66’ Zuculini), Longo, Maleh (60’ Siuciu), Lollo (66’ Riccardi), Capello, Ceccaroni, Lakicevic (60’ Fiordaliso). A disp.: Pomini, Vacca Jr, Montalto, Zigoni, Monachello, Cremonesi, Firenze. All. Dionisi

PERUGIA: Vicario, Carraro, Sgarbi, Mazzocchi, Falcinelli (56’ Buonaiuto), Iemmello, Dragomir (82’ Nicolussi Caviglia), Falzerano (66’ Capone), Falasco, Angella, Melchiorri. A disp.: Fulignati, Albertoni, Nzita, Konate, Kouan, Righetti, Rajkovic. All. Oddo

ARBITRO: Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 (Di Gioia – Lombardo)

RETI: 42’ (rig) – 51’ Aramu, 65’ Capello, 69’ Sgarbi

NOTE: ammonito Lakicevic, Mazzocchi, Longo, Capone. Espulso Angella