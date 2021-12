Serie B, VBC Viterbo-Bartoccini Fortinfissi Perugia: 3-0 

Sette punti per Anastasia Scarabottini

Arriva una brusca fermata per la Bartoccini Fortinfissi Perugia in casa della Volley Ball Club Viterbo. Il 3-0 subito non ha attenuanti, dopo un ciclo di vittorie si ferma la rincorsa verso posizioni più comode di classifica. Le ragazze di Farinelli continuano in un pericoloso saliscendi, la reazione quando arriva è tardiva, per troppo tempo la squadra si specchia cercando il riflesso migliore.

Le avvisaglie si vedono già nel primo parziale, sul 12-7 arriva il secondo timeout per le ospiti. Lo svantaggio aumenta e si va al cambio campo con le laziali in vantaggio. Il 12-4 fa presagire una facile conquista del secondo set, arriva una reazione veemente delle umbre che si ferma sul 18-17. La squadra del tecnico Iacovacci rintuzza e si porta sul doppio vantaggio. Ultimo frangente con un abbrivio diverso, Perugia esce allo scoperto, è in vantaggio fino alle fasi finali (21-23) quando il break di Viterbo tronca le ultime speranze di riaprire la gara.



Il commento di coach Farinelli. “E’ una sconfitta che fa molto male. Non ci siamo espressi in maniera sufficiente in nessun fondamentale. Brave le avversarie a sfruttare le nostre insicurezze aggredendoci in battuta in maniera costante. Dobbiamo tornare subito a lavorare in palestra per toglierci di dosso questa brutta prestazione e dimostrare a noi stessi che siamo altro. Eppure venivamo da un periodo di crescita importante che ha coinciso con un ciclo di vittorie e la cosa che fa più male oggi non è la sconfitta di per se, ma come essa è maturata“.

VBC Viterbo – Bartoccini Fortinfissi Perugia: 3-0 (25-15 25-21 25-23)

Viterbo: Giacomel 17, Macari 16, Capotosti 14, Guidozzi 5, Ippoliti 2, Marinelli 1, Carbonari (L1), Patrizi 1, Guerrini. N.E.: Pierini, Colla, Lupoli. All.: Jacopo Iacovacci e Salvatore Perinzano.

Perugia: Corselli 9, Scarabottini 7, Zani 5, Patasce 2, Masciullo 2, Martinez, Mannelli(L1), Borzetta 6, Torre 5, Martinelli 1, Gibin 1. N.E.: Passeri(L2). All.: Roberto Farinelli e Eleonora Bartoccini.

Arbitri: Immacolata Arienzo e Fabiana Salvatore.

VBC (b.s. 8, v. 12, muri 3, errori 13)

Bartoccini (b.s. 7, v. 8, muri 5, errori 12)