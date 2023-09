Serie B, Ternana-Südtirol 1-1

Raggiunti allo scadere

(DMN) Terni – la Ternana non riesce a vincere. Al “Libero Liberati” contro il Südtirol di Bisoli, i ragazzi di Lucarelli sono stati raggiunti in pieno recupero da un calcio di rigore ,trasformato dall’ex Gubbio Casiraghi. I rosso verdi si erano portati in vantaggio a metà primo tempo con un gol di Casasola.

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Mantovani; Casasola (35′ st Sørensen), Luperini, Łabojko (31′ st Mărginean), Favasuli (23′ st Pyyhtiä), Corrado; Falletti (K, 35′ st Dionisi), Raimondo (31′ st Favilli). A disp.: Brazão, Celli, de Boer, Distefano, Viviani, Travaglini, Lucchesi. All.: Cristiano Lucarelli

Südtirol (4-4-1-1): Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Masiello, Davi (35′ st Lunetta); Ciervo (1′ st Rover), Broh (1′ st Pecorino), Tait (K), Casiraghi (50′ st Peeters); Lonardi (44′ st Cisco); Odogwu. A disp.: Drago, Cagnano, Ghiringhelli, Cuomo, Rauti, Shiba, Kofler. All.: Pierpaolo Bisoli

Arbitro: Paride Tremolada di Monza

Assistenti: Filippo Meli di Parma, Stefano Alassio di Imperia

IV Ufficiale: Andrea Bordin di Bassano del Grappa

VAR: Giampiero Miele di Nola (AVAR: Paolo Valeri di Roma)

Marcatori: 23′ pt Casasola (T.), 48′ st Casiraghi (S., rig.)

Ammoniti: Capuano, Łabojko e Luperini (T.), Casiraghi (S.)