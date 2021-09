Serie B, Ternana-SPAL 1-0

Seconda vittoria consecutiva

(DMN) Terni – seconda vittoria consecutiva per la Ternana di Cristiano Lucarelli che al Liberati ha superato la SPAL di misura grazie ad una rete dalla distanza di Bruna Martella. Per ke fere si tratta del terzo risultato utile consecutivo. I rossoverdi torneranno in campo sabato 2 ottobre, alle 14, allo Zini di Cremona.

Ternana (4-3-3): Iannarilli; Defendi (Cap.), Sørensen (17′ st Boben), Capuano, Martella; Agazzi (30′ st Palumbo), Kontek, Paghera (1′ st Koutsoupias); Partipilo (13′ st Falletti), Donnarumma (1′ st Pettinari), Furlan (Cap.). A disp.: Krapikas, Proietti, Mazzocchi, Capone, Ghiringhelli, Peralta, Salzano. All.: Cristiano Lucarelli

SPAL (4-2-3-1): Thiam; Dickmann, Vicari (Cap.), Capradossi, Celia (30′ st Coccolo); Esposito, Viviani (35′ st Da Riva); Seck (20′ st D’Orazio), Mancosu, Crociata (20′ st Melchiorri); Colombo (30′ st Latte Lath). A disp.: Seculin, Zuculini, Mora, Ellertsson, Spaltro, Peda, Heidenreich. All.: Josep Clotet

Arbitro: Matteo Marcenaro (Genova)

Assistenti: Stefano Alassio (Imperia), Gaetano Massara (Reggio Calabria)

IV Ufficiale: Carlo Rinaldi (Bassano del Grappa)

Var/Avar: Federico Dionisi (L’Aquila), Stefano Liberti (Pisa)

Marcatori: 26′ pt Martella (T.)

Ammoniti: Paghera, Sørensen, Koutsoupias e Iannarilli (T.); Celia (S.)

Recuperi: 2/5

Spettatori: 4.369 (di cui 98 ospiti); incasso: euro 59.089,00