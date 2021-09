Serie B, Ternana-Pisa 1-4

Rossoverdi ancora fermi a zero punti

(DMN) Terni – terza sconfitta in altrettante gare di campionato per la Ternana di Cristiano Lucarelli che dopo quella interna contro il Brescia e quella in trasferta a Reggio Calabria deve inchinarsi al ‘Libero Liberati’ contro il Pisa di Luca D’angelo, trascinato da una grande prestazione del giovane Lucca. Al vantaggio iniziale di De Vitis ha risposto Donnarumma su rigore, poi, un’autorete di Sørensen, lo stesso Lucca e Cohen hanno sigillato i tre punti a favore dei nerazzurri.

Sabato 18, alle 14, i rossoverdi saranno impegnati nella difficile trasferta di Monza.









Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (13′ st Partipilo), Boben, Sørensen, Martella (23′ st Celli); Palumbo, Salzano; Mazzocchi, Falletti (13′ st Paghera), Furlan (Cap., 29′ st Peralta); Donnarumma (13′ st Pettinari). A disp.: Vitali, Krapikas, Capone, Capuano, Defendi, Koutsoupias, Mazza. All.: Cristiano Lucarelli

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto (25′ st Hermannsson); Touré, Marin, De Vitis (41′ st Nagy); Gucher (Cap., 25′ st Sibilli), Marsura (33′ st Cohen); Lucca (41′ st Masucci). A disp.: Livieri, Dekic, Mastinu, Quaini, Di Quinzio, Cisco, Piccinni. All.: Luca D’Angelo

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)

Assistenti: Marco Trincheri (Milano), Marco D’Ascanio (Ancona)

IV Ufficiale: Stefano Nicolini (Brescia)

Var/Avar: Livio Marinelli (Tivoli), Pietro Dei Giudici (Latina)

Marcatori: 9′ pt De Vitis (P.), 30′ pt Donnarumma (rig., T.), 32′ pt Sørensen (aut.), 12′ st Lucca (P.), 39′ st Cohen (P.)

Ammoniti: Ghiringhelli e Sorensen (T.); Leverbe (P.)

Recuperi: 0/4

Spettatori: 4.003 (di cui 463 ospiti)