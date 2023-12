Serie B, Ternana-Pisa 1-1

Pareggia Sørensen

(DMN) Terni – finisce in parità la sfida del boxing day tra la Ternana di Roberto Breda e il Pisa di Aquilani. Per le fere un buon punto per ripartire dopo la battuta d’arresto di Parma.

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Sørensen, Lucchesi; Casasola (16′ st Favasuli), Łabojko (23′ st Mărginean) , Luperini (16′ st Pyyhtiä), Celli (23′ st Corrado); Falletti (Cap., 34′ st Dionisi); Raimondo, Distefano. A disp.: Novelli, Brazão, Mantovani, Capuano, Della Salandra, Garau, Travaglini. All.: Roberto Breda

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Caracciolo (Cap.), Canestrelli, Esteves (23′ st Hermannsson); Marin, Piccinini (1′ st Nagy); D’Alessandro (23′ st Masucci), Arena (44′ st Torregrossa), Tramoni (34′ st Valoti); Moreo. A disp.: Loria, Leverbe, Gliozzi, Tourè, Vignato, De Vitis, Veloso. All.: Alberto Aquilani

Arbitro: Kevin Bonacina (Bergamo)

Assistenti: Mario Vigile (Cosenza), Ivan Catallo (Frosinone)

IV Ufficiale: Gianluca Sacchi (Macerata)

VAR: Aleandro Di Paolo di Avezzano (AVAR: Giampiero Miele di Nola)

Marcatori: 23′ pt Tramoni (P.), 1′ st Sørensen (T.)